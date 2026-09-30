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Maxi Ghidone: Quién fue la muy famosa actriz con la que se casó

La famosa actriz con la que se casó Maxi Ghidone: pedido de matrimonio en redes y por qué se separaron. Enterate.

Maxi Ghidone: Quién fue la muy famosa actriz con la que se casó

Antes de quedar en el centro de la escena por la grave causa judicial que enfrenta en Santa Fe, Maxi Ghione construyó una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro y también protagonizó algunas historias de amor que quedaron lejos de los flashes.

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Una de las relaciones más importantes de su vida fue con Ana Carolina Valsagna, actriz mexicana y madre de su único hijo. La pareja se casó en 2005 y permaneció unida durante varios años, hasta su separación en 2013.

De esa relación nació Juan Ghione, el 11 de mayo de 2006. Actualmente tiene 20 años. El propio actor suele referirse a Valsagna como “la mejor maestra de neutro del mundo” y destacó públicamente su vínculo como madre de su hijo.

Pero 2013 marcó un nuevo capítulo sentimental para Ghione. Poco después de separarse de Valsagna comenzó una relación con Ana María Orozco, la actriz colombiana que alcanzó fama internacional como protagonista de Yo soy Betty, la fea.

Los dos se conocieron mientras grababan Somos familia, la ficción de Telefe. En julio de 2013, cuando el romance recién comenzaba, ya habían sido fotografiados juntos y Ghione contó que entre ellos había habido “un flechazo a primera vista”.

La relación avanzó rápidamente. En marzo de 2015, Ghione sorprendió al hacerle una propuesta de matrimonio a Orozco públicamente a través de Twitter: “Mi amor @orozcoanaok: ¿querés casarte conmigo? Te juro que si aceptás seremos novios para siempre, mi negra bogotana”. La actriz respondió: “Mi amor! Ya sabés la respuesta”.

Pero había un dato todavía más desconocido de aquella historia. Años después, Ghione contó que habían tenido una ceremonia íntima en la iglesia San Vicente de Olavarría, donde recibieron una bendición de anillos en una celebración privada y alejada de las cámaras. En 2025, el actor recordó aquella relación y aseguró que Orozco había sido “el gran amor de mi vida”.

Sin embargo, aquel amor terminó poco después. En diciembre de 2015, apenas meses después de haber anunciado públicamente sus planes de casamiento, Ghione confirmó la separación en redes: “Es oficial: Ana María Orozco y yo ya no tenemos ninguna relación. Fue muy lindo. Y así es la vida. Un abrazo”.

Desde entonces, cada uno siguió su camino y la historia quedó como uno de los romances menos recordados de la televisión argentina.

Ahora, más de una década después de aquella relación, el nombre de Maxi Ghione volvió a aparecer en todos los medios, pero por un motivo completamente diferente.

El actor, de 53 años, fue detenido el martes 29 de septiembre en su vivienda de Lehmann, Santa Fe, luego de un allanamiento realizado en el marco de una investigación por presunta privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y presunta tenencia indebida de armas. Durante el procedimiento fueron secuestradas armas y municiones.

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por un trabajador sexual, quien aseguró que había concurrido al domicilio de Ghione y que habría permanecido allí contra su voluntad durante varias horas. Esos hechos forman parte de la investigación y todavía deben ser comprobados judicialmente. La defensa del actor, por su parte, sostiene que las armas encontradas están registradas y que Ghione es legítimo usuario.

Así, la historia sentimental de uno de los actores que durante años formó parte de la televisión argentina vuelve a quedar inevitablemente atravesada por el fuerte escándalo judicial que hoy enfrenta y que mantiene su situación bajo investigación.

En pocas palabras

  • Maxi Ghione: Actor detenido en Santa Fe en el marco de una causa judicial.
  • Investigación: Se lo investiga por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas.
  • Antecedentes: Ghione tuvo romances mediáticos con Ana Carolina Valsagna y Ana María Orozco.
Resumen generado por Thinkindot AI
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