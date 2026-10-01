Juana Viale confirmó su separación de Yago Lange tras 4 años y explotó una bomba: "Le habría sido infiel con..."

A partir de esa anécdota, Mario Pergolini decidió ir directamente al punto y le preguntó si Yago Lange todavía estaba con ella. La respuesta de la nieta de Mirtha Legrand fue contundente y puso fin a las dudas: “No, no seguimos juntos”.

De esta manera, después de varias semanas de versiones, la propia Juana Viale terminó confirmando la ruptura. Pero sus palabras también volvieron a poner bajo la lupa las distintas teorías que habían aparecido alrededor del final de la pareja.

Una de las versiones más fuertes había comenzado a circular tiempo atrás y hablaba de una supuesta tercera en discordia. En ese momento, Santiago Sposato había revelado una información que involucraba a una persona muy cercana a la actriz. “Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana. Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas”, había señalado el periodista.

La hipótesis de una presunta infidelidad fue, de hecho, una de las primeras versiones que apareció cuando comenzaron a conocerse los rumores sobre la separación. Ahora, tras la confirmación de Juana Viale, aquella teoría volvió a quedar en el centro de la escena, aunque se trata de una versión que había circulado previamente y que no fue confirmada por la actriz.

Sin embargo, no fue la única explicación que trascendió sobre el final de la pareja. En LAM (América TV), Pepe Ochoa había aportado otra mirada y vinculó la ruptura con los diferentes caminos que ambos estaban transitando. “Está separada porque no coinciden más en un proyecto en común. Él viaja mucho y ella está acá. Están muy desencontrados, entonces decidieron separarse”, sostuvo en aquel momento.

Vale señalar que la relación entre Juana Viale y Yago Lange había sido especialmente significativa para la actriz, ya que durante esos cuatro años se acercó a un mundo deportivo que hasta entonces desconocía y comenzó a incorporar una forma de vida diferente.

Qué dijo Juana Viale sobre la idea de tener más hijos a sus 44 años

En otro tramo de la entrevista de Mario Pergolini a Juana Viale en su late night show, la actriz dejó pensativo al conductor tras confesar que tendría otro hijo a los 44 años. Madre de Ámbar, Silvestre y Alí, la nieta de Mirtha Legrand contó que la maternidad es algo que le gusta mucho y que le gustaría volver a pasar por esa experiencia.

"De los 20 a los 30 tuve mis hijos y fue muy armonioso, muy lindo, crecer empáticamente. Ahora ya no estoy criando, el más chico tiene 14", dijo de entrada la hija de Marcela Tinayre.

"Ya tiene autonomía", observó Mario Pergolini. Y la invitada remarcó: "Pero para mí los hijos siempre son chicos, nunca dejas de ser madre por más que se vayan a vivir solos".

"Es más difícil tener un hijo hoy en día económicamente hablando", observó después. Y el conductor le pasó un dato a nivel mundial: "A partir de los 40 ahora hay más mujeres que están teniendo hijos que hace cinco años atrás".

"Estoy vigente entonces para tener un hijo", reaccionó Juana Viale, declaración que sorprendió a Pergolini. "¿Tendrías un hijo más?", le consultó el conductor.

"Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella y me encanta. Me siento re vital, el post parto también me gusta, la cosa con la criatura", exclamó Juana entusiasmada y contó que ella nunca quiere saber el sexo del bebé hasta que nazca: "Yo no pregunto el sexo de mis hijos, me entero cuando nace". "Yo prefiero saberlo, para mí es importante", se diferenció al instante Pergolini aún sorprendido por la revelación de la nieta de Mirtha Legrand de que tendría otro hijo.