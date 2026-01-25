A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el reclamo de memoria y justicia sigue vigente

Cabezas logró lo que parecía imposible. El 3 de marzo de 1996, la revista Noticias publicó la primera fotografía de Yabrán, tomada en Pinamar. La imagen tuvo un impacto inmediato y se convirtió en una de las fotos más emblemáticas del periodismo argentino. No fue solo una fotografía: fue la ruptura de un pacto de silencio que incomodó a los sectores más poderosos.

El crimen que sacudió al país

Un año después, en enero de 1997, Cabezas regresó a Pinamar, esta vez acompañado por su esposa y sus hijos. El 24 de enero, tras cubrir una fiesta organizada por el empresario Oscar Andreani, fue secuestrado por una banda encabezada por Gustavo Prellezo, con apoyo de policías bonaerenses y bajo órdenes directas del entorno de Yabrán.

A la mañana siguiente, su cuerpo apareció dentro de un auto incendiado en una cava de General Madariaga. La autopsia confirmó que había sido asesinado de dos disparos en la cabeza. La noticia provocó una conmoción nacional sin precedentes y una ola de movilizaciones en todo el país.

La investigación judicial determinó a Alfredo Yabrán como autor intelectual del crimen. El 20 de mayo de 1998, cuando la policía se disponía a detenerlo, el empresario se suicidó en su estancia de Entre Ríos. Por el asesinato de Cabezas fueron condenados integrantes de la banda ejecutora y efectivos policiales, aunque con el paso del tiempo varios de los condenados recuperaron la libertad, un punto que aún genera críticas y debates.

Ese mismo año, el Congreso sancionó la Ley 24.876, que estableció el 25 de enero como el Día Nacional del Reportero Gráfico, en homenaje a José Luis Cabezas. Desde entonces, cada aniversario es acompañado por actos, muestras fotográficas y pronunciamientos de organizaciones periodísticas.

Homenajes a José Luis Cabezas: actos en Pinamar y General Madariaga para reafirmar el reclamo de memoria y justicia

Este domingo 25 de enero, familiares, periodistas, organismos de derechos humanos y referentes políticos participarán de distintos homenajes para recordar a José Luis Cabezas, al cumplirse 29 años de su asesinato. Las actividades se desarrollarán en Pinamar y General Madariaga, dos puntos centrales vinculados a la memoria del fotógrafo y al impacto que tuvo su muerte en la historia del periodismo argentino.

El acto central tendrá lugar a las 11 de la mañana en Pinamar, frente al monolito que recuerda a Cabezas, ubicado en las inmediaciones de la terminal de ómnibus. Allí se realizará una ceremonia con ofrenda floral y palabras alusivas, en la que se renovará el pedido de memoria y justicia, bajo la consigna que acompaña cada aniversario desde 1997: “No se olviden de Cabezas”.

“Se cumplen 29 años de la muerte de José Luis Cabezas. Familiares y amigos organizarán un homenaje en su recuerdo”, expresó Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo, al anunciar las actividades previstas para la jornada y reafirmar el reclamo que se sostiene año tras año.

Por la tarde, a las 19, la convocatoria se trasladará a la cava de General Madariaga, ubicada en el kilómetro 385 de la Ruta 11, a unos cinco kilómetros hacia el interior. En ese lugar, donde fue hallado el cuerpo del reportero gráfico en 1997 y que hoy está señalizado como sitio de memoria, se llevará a cabo un acto breve y respetuoso para recordar su trabajo y reflexionar sobre el impacto del crimen en la libertad de prensa en la Argentina.