Caso Bastián: la Justicia peritó los vehículos del accidente en Pinamar que dejó grave al nene de 8 años

Embed

Otro de los puntos centrales de la investigación es la detección de posibles modificaciones en los sistemas originales que pudieran haber incrementado la velocidad o el rendimiento del UTV, un aspecto clave para determinar si el rodado cumplía con las condiciones de seguridad reglamentarias.

La familia de Bastián, representada por el abogado Matías Morla, no designó perito propio en esta instancia. La pericia había sido prevista originalmente para el viernes pasado, pero debió ser postergada por falta de disponibilidad de peritos oficiales.

En representación de las hermanas menores de edad del niño, también afectadas en el hecho, el abogado Guillermo Schmidt designó como perito de parte a Carlos Rodríguez Gandulia. En tanto, la defensa de Naomi Quiroz, la joven de 24 años que conducía el UTV en el que viajaban Bastián, su padre y las niñas, eligió al perito Miguel Larichiutta.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-h1ABBc1769095818426-1769099019 Los peritos mecánicos intentarán dar precisiones para luego determinar las responsabilidades de los involucrados en el choque.

El Juzgado de Garantías dispuso el secuestro los vehículos

Por su parte, el empresario Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok y señalado por la familia del menor, contó con el criminólogo Héctor Daniel Fernández. El perito oficial designado en la causa es Nicolás Esteban.

Además, el fiscal solicitó la intervención de Luis Daniel Monguillot, técnico especializado de la marca CAN-AM, fabricante canadiense del UTV modelo Maverick. Su tarea será extraer y analizar los datos de los sistemas EDR (grabadores de datos de colisión), computadoras y módulos electrónicos del vehículo, información que luego será evaluada por la empresa para aportar datos técnicos clave sobre el siniestro.

Por orden del Juzgado de Garantías, se dispuso el secuestro de ambos vehículos, junto con sus manuales de usuario, sistemas EDR, módulos electrónicos y computadoras, con el objetivo de preservar la evidencia para futuras pericias y obtener información técnica esencial sobre cómo se produjo el choque.

Estas evaluaciones se suman a la pericia planimétrica ya realizada por la Policía Científica de Pinamar. En paralelo, la causa aguarda los resultados de los análisis toxicológicos de las muestras de sangre extraídas a los imputados, que estarían disponibles el próximo 26 de enero.