Nuevo parte médico de Bastián: cómo sigue el nene de 8 años tras el accidente en Pinamar

El informe fue emitido este miércoles por el Hospital Materno Infantil, donde el niño permanece internado desde el 15 de enero. De acuerdo con el comunicado oficial, el paciente pediátrico se mantiene clínica y hemodinámicamente estable, bajo estricta observación médica.
Según detallaron los profesionales de la institución, Bastián continúa con respiración asistida, aunque no requiere medicación para sostener la presión arterial. Además, se encuentra afebril, presenta respiraciones espontáneas y evidencia una respuesta parcial a los estímulos, parámetros que son evaluados de manera permanente por el equipo de terapia intensiva.
Actualmente, el niño sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y recibe tratamiento antibiótico, en el marco de un cuadro que requiere monitoreo constante. Desde el centro de salud aclararon que, por el momento, no se brindaron mayores precisiones sobre su evolución clínica ni sobre eventuales modificaciones en el tratamiento.
El accidente que derivó en la internación de Bastián ocurrió en la zona conocida como La Frontera, un sector de médanos frecuentado por camionetas, UTV y cuatriciclos. El episodio generó una fuerte conmoción y volvió a poner en el centro del debate la circulación de vehículos todoterreno en áreas de playa, especialmente en sectores sin controles estrictos.
Pinamar: imputaron al padre de Bastián tras el accidente en La Frontera
La Justicia imputó al padre de Bastián, el nene que resultó gravemente herido en el accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, luego de que pericias y testimonios indicaran que el niño circulaba a upa, sin cinturón de seguridad, una situación que habría sido determinante en la gravedad de las lesiones sufridas.
De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la causa, el menor no contaba con medidas de seguridad al momento del impacto, lo que llevó a los investigadores a avanzar con la imputación del padre, quien conducía un UTV, por el delito de “lesiones culposas”.
En el marco de la investigación, también fueron imputados los demás conductores de los vehículos involucrados en el hecho. No obstante, la Justicia busca establecer el grado de responsabilidad de cada uno, mientras se reconstruye la mecánica del accidente.
Como parte de las medidas probatorias, los dos UTV y la camioneta Volkswagen Amarok quedaron secuestrados por la Policía y serán sometidos a peritajes técnicos, claves para determinar cómo ocurrió el siniestro y definir eventuales responsabilidades penales.