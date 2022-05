Advierten por estafas en la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna COVID-19 y el censo 2022: ¿cómo identificarlas?

Estafadores que se adjudican ser representantes del Ministerio de Salud, se comunican con las personas mediante un llamado telefónico para avisar que ya está disponible la vacuna para inocularse. En paralelo, inducen a la víctima a compartir un código que le llega al celular y, así, se produce el delito.

A través de este mecanismo fue estafado el periodista Santiago Satz, quien contó su versión a través de Twitter. "Me llamaron para decirme que tengo la cuarta dosis, me llegó un WhatsApp con código...clink caja. Ahora no puedo entrar al WhatsApp ya que me dice que fue instalado por otro dispositivo", denunció.

Esta modalidad, desde marzo, ya fue denunciada en otras provincias como Mendoza, Santa Fe y recientemente en Entre Ríos.

"Por lo general se hacen pasar por el Ministerio de Salud, les dicen que les van a llegar seis dígitos y cuando la información es brindada, se apoderan de los contactos de Whatsapp y una vez que esto sucede, se hace una suplantación de identidad de la víctima y empiezan a solicitar a sus contactos ayudas económicas o bien, ofrecen venta de dólares a bajo costo y de esta manera se producen las diversas estafas", indicó esta semana Javier González, jefe de la Dirección de Delitos Económicos en Entre Ríos.

Cuarta dosis: cómo prevenir ser víctima de una estafa

Los turnos continuarán otorgándose automáticamente a través del Boti, sin ningún llamado previo.

La vacuna para inmunizarse contra el coronavirus es gratuita.

No reenviar mensajes de dudosa procedencia

No brindar datos personales vía WhatsApp, correo electrónico o redes sociales de sospechosa procedencia.

Cómo realizar el Censo 2022 para evitar estafas

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 comenzó desde el 16 de marzo en modalidad digital y finalizará en forma presencial el 18 de mayo. Ante los posibles casos de delincuentes que intentan acceder a datos personales, desde el Gobierno aclararon de qué manera se lleva adelante el procedimiento.

Para realizarlo, se puede acceder al cuestionario digital a través de un teléfono móvil, computadora u otro tipo de dispositivo electrónico y el comprobante de realización deberá mostrarse al censista que concurra al domicilio, cuando se realice el registro estadístico de modo presencial en simultáneo en todo el país.

Las personas que completen el formulario de manera virtual en el sitio oficial www.censo.gob.ar recibirán en su casilla de correo electrónico un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos que deberá ser presentado únicamente el próximo 18 de mayo.

El cuestionario online deberá ser respondido por una persona en nombre de todos los habitantes de la vivienda y está compuesto por 61 preguntas: 24 relacionadas con las características de las viviendas y los hogares y 37 sobre la estructura de la población. Cabe destacar que no se realizarán preguntas de índole económica.

Censo 2022: cómo será el relevamiento presencial

El Gobierno habilitó la línea gratuita 0800 345 2022 para responder dudas sobre el censo, que estará disponible de lunes a viernes de 6 a 24, y sábados y domingos, de 9 a 21.

Durante el relevamiento territorial, los censistas estarán identificados con una pechera, tendrán una tarjeta identificatoria, con un número telefónico y un código QR, para que se pueda verificar su condición durante las visitas que realicen a las viviendas.