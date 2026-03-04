Cómo operaba el programador detenido por robar millas de Aerolíneas Argentinas. 

Embed

De acuerdo con la investigación judicial, las millas obtenidas de manera irregular le habrían permitido viajar por distintos destinos internacionales, entre ellos Dubái, París y Cancún, donde incluso pasó el último Año Nuevo.

Las autoridades detectaron esos viajes a partir de publicaciones y fotografías del propio Veltri en su cuenta de Instagram, donde aparecían registros de sus desplazamientos por el mundo. Los investigadores también advirtieron que la cantidad de viajes reflejada en su pasaporte no coincide con su situación financiera, ya que no registra deudas recientes en tarjetas de crédito que justifiquen ese nivel de gastos.

Sospechan que montó una agencia de viajes ilegal

Más allá de los viajes personales, la Justicia federal sospecha que Veltri habría utilizado las millas obtenidas para montar una especie de agencia de viajes clandestina. En el expediente aparece una lista de 176 personas que habrían recibido pasajes a través del programador, entre ellas empleados vinculados a áreas sensibles de la Justicia argentina.

Por ahora, los investigadores no lograron determinar cuánto cobraba por cada pasaje, aunque se sospecha que las millas eran adquiridas o transferidas a un precio muy inferior al valor real del mercado. La causa está a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, quien busca establecer el alcance del supuesto negocio y la posible participación de otras personas.

6FXLL6NESBB4FOKFCIOF2LKHTA Por el mundo: Veltri en Dubai y la Torre Eiffel.

Cómo funcionaba la maniobra informática

El caso comenzó a investigarse a principios de 2025, cuando Aerolíneas Argentinas detectó irregularidades en el sistema de millas y realizó una denuncia. El expediente primero fue analizado por la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia) y luego pasó a los tribunales federales de Comodoro Py.

Según explicó en la causa el gerente de seguridad informática de la aerolínea, la maniobra se basaba en aprovechar una vulnerabilidad del sistema al momento de enviar los datos desde la web al servidor.

“La vulnerabilidad consistía en interceptar y modificar los parámetros de cantidad o precio de las millas, sin que el sistema revalidara el valor original”, detalló una fuente del caso.

Además, el CEO de la empresa que desarrolló el software utilizado por Aerolíneas señaló que la operación requería modificar código y alterar parámetros técnicos, algo que solo podría realizar una persona con conocimientos informáticos avanzados o con acceso a un instructivo especializado.

WSPU27GUJZEX7HHHY6VAXJJFVU La PFA allana el departamento de Veltri en Ciudadela.

Investigan a otros 52 sospechosos

Los investigadores creen que Veltri no habría sido el único en aprovechar esta falla informática. En el expediente ya aparecen al menos 52 personas bajo sospecha de haber intentado realizar maniobras similares para obtener millas de forma irregular.

Ahora, uno de los puntos centrales de la investigación será determinar cómo el programador logró acceder al sistema y si actuó solo o con la colaboración de otras personas.

El análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados podría revelar correos, códigos, registros de acceso o contactos que permitan reconstruir la estructura detrás del supuesto fraude millonario contra Aerolíneas Argentinas.