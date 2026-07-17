En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Micro
Accidente
Accidente en la ruta

Un micro cayó de un puente en Carmen de Areco por el temporal: hay heridos

El norte bonaerense soporta un fuerte tormenta de viento y lluvia. El autobús de larga distancia - por circunstancias que se investigan - volcó en la ruta 7 y se precipitó desde una altura de al menos seis metros.

Banner Seguinos en google DESK
Un micro de pasajeros volcó y cayó desde una altura importante

Un micro de pasajeros volcó y cayó desde una altura importante, Hay personas atrapadas debajo del vehículo. (Foto:Genitleza DIB)
Leé también Cinco chicos en auto y un accidente mortal: tres muertos y dos heridos en la ruta
cinco chicos en auto y un accidente mortal: tres muertos y dos heridos en la ruta

"El total de lesionados son 22, contando a los dos choferes. Entre los 20 pasajeros, se encontraba una beba. Todos conscientes, algunos con cortes y fracturas. Están todos fuera de peligro”, dijo Fabián Maira, el titular de Defensa Civil y Políticas de Prevención, a la prensa.

Como consecuencia del siniestro, varios pasajeros quedaron atrapados dentro de la unidad. "Estábamos subiendo el puente en Areco y aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar”, dijo Maximiliano, uno de los primeros testimonios de los sobrevivientes del accidente en la ruta 7.

Ese testimonio coincide con las condiciones meteorológicas extremas que afectan a la región desde las últimas horas.

Bomberos, personal del SAME, Policía Bonaerense y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y liberar a quienes permanecieron atrapados en el interior del micro.

Como consecuencia del operativo, la Ruta 7 permaneció momentáneamente cortada, con la intervención de efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles y personal de Corredores Viales.

Ruta 7: un temporal y un grave accidente con un micro de pasajeros

El colectivo, perteneciente a la empresa Vía TAC, había partido desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis con destino final a Moreno, en el conurbano bonaerense.

Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control mientras cruzaba el puente y el vehículo terminó precipitándose varios metros hacia un costado de la ruta.

Carmen de Areco. sobre la ruta 7 se produjo el grave accidente del micro de pasajeros. (Foto: A24.com)

Carmen de Areco. sobre la ruta 7 se produjo el grave accidente del micro de pasajeros. (Foto: A24.com)

Bomberos voluntarios, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial de San Andrés de Giles, personal de Corredores Viales y equipos médicos trabajaron durante varias horas para rescatar a los ocupantes y trasladar a los heridos al hospital de Carmen de Areco.

Las autoridades confirmaron que, pese a la violencia del impacto, no se registraron víctimas fatales.

Grupos de rescate entre los restos del micro que volcó en Areco. (Foto: Captura de TV)

Grupos de rescate entre los restos del micro que volcó en Areco. (Foto: Captura de TV)

Uno de los pasajeros, identificado como Maximiliano, relató que el micro comenzó a desestabilizarse cuando ascendía al puente y atribuyó el accidente a las intensas ráfagas de viento que azotan la región.

El testigo también reveló un dato que ahora forma parte de la investigación. Según afirmó, uno de los choferes habría intentado abandonar el vehículo cuando advirtió que el accidente era inminente.

"Intentó abrir la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran", aseguró, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Micro Accidente Ruta Heridos Noticias A24
Notas relacionadas
Profundo dolor: un reconocido médico murió atropellado cuando circulaba en bicicleta por la ruta
Un choque frontal terminó en tragedia: cuatro muertos y una ruta cortada durante horas
Conmoción por la muerte de un conocido youtuber en un trágico accidente en la ruta

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar