Un micro cayó de un puente en Carmen de Areco por el temporal: hay heridos

Bomberos, personal del SAME, Policía Bonaerense y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y liberar a quienes permanecieron atrapados en el interior del micro.

Como consecuencia del operativo, la Ruta 7 permaneció momentáneamente cortada, con la intervención de efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles y personal de Corredores Viales.

Ruta 7: un temporal y un grave accidente con un micro de pasajeros

El colectivo, perteneciente a la empresa Vía TAC, había partido desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis con destino final a Moreno, en el conurbano bonaerense.

Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control mientras cruzaba el puente y el vehículo terminó precipitándose varios metros hacia un costado de la ruta.

Carmen de Areco. sobre la ruta 7 se produjo el grave accidente del micro de pasajeros. (Foto: A24.com)

Bomberos voluntarios, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial de San Andrés de Giles, personal de Corredores Viales y equipos médicos trabajaron durante varias horas para rescatar a los ocupantes y trasladar a los heridos al hospital de Carmen de Areco.

Las autoridades confirmaron que, pese a la violencia del impacto, no se registraron víctimas fatales.

Grupos de rescate entre los restos del micro que volcó en Areco. (Foto: Captura de TV)

Uno de los pasajeros, identificado como Maximiliano, relató que el micro comenzó a desestabilizarse cuando ascendía al puente y atribuyó el accidente a las intensas ráfagas de viento que azotan la región.

El testigo también reveló un dato que ahora forma parte de la investigación. Según afirmó, uno de los choferes habría intentado abandonar el vehículo cuando advirtió que el accidente era inminente.

"Intentó abrir la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran", aseguró, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades.