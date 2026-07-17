La aterradora predicción de una tarotista española para la final del Mundial 2026

Sin embargo, pocos segundos después, su interpretación tomó un rumbo mucho más contundente. Tras mirar nuevamente las cartas, la gallega lanzó una frase que ahora volvió a viralizarse entre los fanáticos argentinos: "¿Ves? Mirá. España se queda a las puertas".

A continuación, Irina Cuesta fue todavía más clara al referirse al desempeño del seleccionado español y aseguró que "va a ganar muchos partidos, pero no el Mundial".

La tarotista también dejó abierta la posibilidad de que España alcanzara las últimas instancias de la competencia, aunque insistió en que habría un obstáculo determinante en su camino: "No sé si va a llegar a semifinales o a la final. Hay algo que frena a España. Llega casi hasta el final, pero se queda clavada. Creo que no gana".

En aquel momento, sus palabras provocaron sorpresa entre quienes participaban del programa. Ahora, con España como rival de Argentina en la gran final del Mundial 2026, el video volvió a circular con fuerza y generó todo tipo de reacciones, sobre todo en los hinchas argentinos.

A pocas horas del duelo que se disputará el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los fanáticos argentinos inundaron los comentarios con mensajes cargados de ilusión. "Tranquilos muchachos, paso a paso", "Anulo mufa, elijo creer" y "Irina la pegó siempre, así que elijo creer que va a seguir siendo así" fueron algunas de las frases que más se repitieron. ¿Se cumplirá nuevamente su predicción?

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La expectativa crece en todo el país a medida que se acerca la gran final del Mundial 2026. El próximo domingo, en Nueva Jersey, la Selección Argentina se enfrentará a España con el objetivo de quedarse nuevamente con el máximo trofeo, luego de haber superado a Inglaterra en una de las semifinales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará así repetir la consagración alcanzada en Qatar 2022.

En medio de la previa del trascendental encuentro, el programa La mañana con Moria, emitido por El Trece, puso el foco en una de las claves que explican el éxito de este grupo: la convivencia entre figuras de enorme jerarquía, la competencia interna y la manera en que los futbolistas logran dejar de lado los egos individuales en beneficio del equipo.

Para analizar esta situación, estuvo presente en el estudio Gerardo Salorio, ex preparador físico de la Selección Argentina, quien compartió su mirada sobre la relación entre los integrantes del plantel y destacó especialmente la personalidad competitiva de Lionel Messi, considerado el principal referente del grupo.

"Él lo que quiere es ganar el partido, quiere abrazarse con sus compañeros. A él lo eligieron como líder", explicó Salorio al referirse al capitán argentino. Además, remarcó el reconocimiento que existe hacia el futbolista dentro del plantel y graficó la admiración de sus compañeros: "Que te tomen diez personas y te levanten al aire ya chapeau hacia la persona porque nadie va a tomar esa decisión".

Las palabras del ex preparador físico generaron la reacción de Moria Casán, quien también destacó el vínculo que los jugadores mantienen con el capitán. "Cuando sus compañeros hablan de él (por Messi) se emocionan, lo admiran, lo quieren y lo respetan, hay equipo", sostuvo la conductora.

En esa misma línea, Gerardo Salorio explicó cómo, desde su perspectiva, Scaloni pudo haber trabajado sobre la admiración que el plantel siente por Messi: "Conociéndolo a Scaloni los habrá juntado y les habrá dicho: '¿vos lo tenés en el poster de tu pieza? Bueno, vamos a ayudarlo a salir campeón del mundo'".

El debate también giró en torno a la presencia de los egos dentro de un grupo repleto de figuras. Moria Casán planteó que cada futbolista conoce su lugar y que, incluso, los roles pueden modificarse durante un partido: "Acá creo que los egos están, cada uno sabe lo que es y todos son segundos de él y en un momento él es segundo de otro al hacer el pase magistral que hace".

Para explicar su punto de vista, la conductora recurrió a una comparación con el mundo del espectáculo y recordó la dupla formada por Alberto Olmedo y Javier Portales: "Es como en el teatro o la tele: ¿El segundo de Olmedo quién era? Portales (Javier). Si no tenés un buen segundo... Olmedo cuando firmaba siempre lo pedía como segundo a Portales porque era el que lo secundaba mejor. El primero tiene que ser soldado y general es eso en todas cosas de la vida y ubicarte que no te coma el personaje".

Como cierre del análisis, Federico Seeber resumió el valor de esa unión dentro del plantel de la Selección Argentina con una contundente definición: "Apoyo deportivo y apoyo emocional". Una combinación que, según se destacó en el programa, resulta fundamental para que el equipo continúe compitiendo al máximo nivel a pocos días del esperado duelo ante España.