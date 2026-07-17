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El importante paso que dieron Esteban Lamothe y Débora Nishimoto en su relación: "Lo buscamos tanto..."

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto oficilizaron un cambio drástico en sus vidas desde que comenzaron su noviazgo.

17 jul 2026, 16:20
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esteban lamothe
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Esteban Lamothe y Débora Nishimoto dieron un paso importante en su relación: hace una semana se mudaron juntos y contaron cómo viven esta nueva etapa. En diálogo con MShow, los actores se mostraron felices y compartieron detalles de la convivencia y de sus proyectos profesionales.

"La última nota que hicimos me contaron que se estaban por mudar juntos, ¿ya lo hicieron?", indagó el cronista, y fue entonces cuando los actores confirmaron la novedad. "Sí, ya nos mudamos hace una semana", dijo Esteban en el ida y vuelta.

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Consultada sobre cómo viene la convivencia, Débora confesó entre risas: "Sí, una emoción total, lo buscamos tanto que apareció un departamento perfecto, como tenía que ser, y estamos chochos, la verdad que sí".

Ambos artistas atraviesan un gran momento en sus carreras. Lamothe protagoniza la adaptación teatral de "Secreto en la montaña" junto a Benjamín Vicuña en el Multiteatro, mientras que Nishimoto actúa en "Los miedos", un espectáculo de improvisación dirigida en vivo en El Galpón de Guevara.

Por su parte, el actor adelantó que terminó de grabar la serie "Sanamente", que se estrenará el año que viene, y que participó de una serie vertical junto a Gimena Accardi y Gus Navarro. Además, anticipó nuevos proyectos: "Voy a hacer otra serie vertical con Débora, vamos a actuar juntos de vuelta, y reestreno una obra que se llama 'El Tiempo Todo Entero', a partir del 18 de agosto, los martes, en el Paseo de la Plaza".

¿Quién es Débora Nishimoto?

Débora Nishimoto es una actriz, cocinera y modelo argentina, nacida y criada en Buenos Aires en el seno de una familia descendiente de japoneses, con raíces en Hiroshima. Se hizo conocida por su papel de Nei (también citada como Mei) en "Envidiosa", la serie de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani, donde interpretó a una cocinera oriental que se interponía en la relación entre los personajes de Siciliani y Esteban Lamothe. Estudió Letras en la UBA y se desempeñó como traductora de inglés, francés y japonés, además de explorar la danza y la poesía.

Su romance con Esteban Lamothe, con quien compartió elenco en "Envidiosa", trascendió la pantalla y hoy la pareja convive tras varios meses de relación. Además de la actuación, Débora impulsa proyectos vinculados a la gastronomía japonesa, una tradición familiar que la conecta con sus raíces, y actualmente participa de "Los miedos", un espectáculo de improvisación en El Galpón de Guevara.

     

 

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