El riesgo país superó los 420 puntos y el dólar oficial volvió a los $1.500

El escenario local acompañaba una jornada negativa en los mercados internacionales. Las acciones estadounidenses registraban fuertes bajas y encaminaban a los principales índices hacia pérdidas semanales. El sector de los semiconductores continuaba presionando a la baja a los mercados, mientras que el índice Nasdaq lideraba los descensos con una caída de 2%.

Cómo está el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial se ofrecía a $1500 en el Banco Nación.

A su vez, los dólares financieros avanzaban en promedio 0,5%. El dólar MEP se negociaba a $1518,16, mientras que el contado con liquidación cotizaba a $1576,77.

El dólar oficial se ofrecía a $1500 este viernes en el Banco Nación. (Foto: archivo)

Por su parte, las compras realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante junio sumaron U$S1.418 millones. El monto quedó por debajo de los U$S2.596 millones acumulados en mayo y solo superó al registrado en enero, que había sido el mes con menor nivel de intervención. En lo que va de julio, las adquisiciones ya ascienden a U$S1.405 millones.

Por su parte, las reservas internacionales cerraron la jornada en U$S48.531 millones, tras una caída diaria de U$S62 millones. Aunque la semana pasada habían superado los U$S49.000 millones, el pago de un vencimiento de deuda de magnitud las llevó nuevamente por debajo de ese nivel.