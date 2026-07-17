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El riesgo país superó los 420 puntos y el dólar oficial volvió a los $1.500

El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba hasta los 421 puntos básicos este viernes. En ese contexto, los bonos soberanos operaban en baja, las acciones argentinas registraban pérdidas en Wall Street y el dólar oficial volvía a ubicarse en $1500 en el Banco Nación.

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El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba hasta los 421 puntos básicos este viernes. (Foto: archivo)

El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba hasta los 421 puntos básicos este viernes. (Foto: archivo)

El riesgo país subía este viernes hasta los 421 puntos básicos, su nivel más alto desde el 1 de julio, en una jornada marcada por bajas en los bonos soberanos y las acciones argentinas, en medio de un contexto financiero internacional adverso. Al mismo tiempo, el dólar oficial volvía a venderse a $1500 en las pantallas del Banco Nación.

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El riesgo país volvió a perforar mínimos y se acercó a los 410 puntos. (Foto: archivo).

Los títulos públicos argentinos en dólares, entre ellos los Bonares y Globales, registraban una caída promedio de 0,3%, mientras que el indicador de JP Morgan avanzaba entre 8 y 12 unidades respecto del cierre previo.

Los ADR de empresas argentinas operaban mayormente en terreno negativo. (Foto: archivo)

Los ADR de empresas argentinas operaban mayormente en terreno negativo. (Foto: archivo)

Qué pasa en Wall Street y en los mercados internacionales

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas operaban mayormente en terreno negativo. Las bajas más pronunciadas correspondían a Mercado Libre (-2%) y Banco Supervielle (-1,7%). También se extendían las pérdidas entre los papeles del sector bancario, con retrocesos cercanos al 3%.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval retrocedía 0,9% en pesos hasta los 3.150.000 puntos. En otra medición, el principal indicador del mercado local mostraba una suba de 0,1% en moneda local, aunque caía 0,5% en dólares al tipo de cambio contado con liquidación.

El escenario local acompañaba una jornada negativa en los mercados internacionales. Las acciones estadounidenses registraban fuertes bajas y encaminaban a los principales índices hacia pérdidas semanales. El sector de los semiconductores continuaba presionando a la baja a los mercados, mientras que el índice Nasdaq lideraba los descensos con una caída de 2%.

Cómo está el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial se ofrecía a $1500 en el Banco Nación.

A su vez, los dólares financieros avanzaban en promedio 0,5%. El dólar MEP se negociaba a $1518,16, mientras que el contado con liquidación cotizaba a $1576,77.

El dólar oficial se ofrecía a $1500 este viernes en el Banco Nación. (Foto: archivo)

El dólar oficial se ofrecía a $1500 este viernes en el Banco Nación. (Foto: archivo)

Por su parte, las compras realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante junio sumaron U$S1.418 millones. El monto quedó por debajo de los U$S2.596 millones acumulados en mayo y solo superó al registrado en enero, que había sido el mes con menor nivel de intervención. En lo que va de julio, las adquisiciones ya ascienden a U$S1.405 millones.

Por su parte, las reservas internacionales cerraron la jornada en U$S48.531 millones, tras una caída diaria de U$S62 millones. Aunque la semana pasada habían superado los U$S49.000 millones, el pago de un vencimiento de deuda de magnitud las llevó nuevamente por debajo de ese nivel.

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