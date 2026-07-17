"Caminaba con el brazo quebrado": impactante relato del conductor que halló al chofer del micro que cayó de un puente

El chofer caminó herido para pedir ayuda

Según reconstruyó Adrián, el trabajador se acercó a su vehículo y le explicó que el ómnibus de la empresa Vía TAC había volcado unos metros más atrás, cuando atravesaba un puente en medio del fuerte temporal que afectaba al norte de la provincia de Buenos Aires.

“Me dijo que más o menos un kilómetro y medio atrás había volcado el micro con todos los pasajeros y con el compañero de él arriba”, señaló.

De acuerdo con el testimonio brindado a A24, el chofer le indicó que podía haber una persona atrapada o aplastada y que desconocía si su compañero se encontraba con vida. “Me dijo que había una persona aplastada y que no sabía si el compañero estaba vivo. Tremenda desgracia”, expresó Adrián, todavía impactado por la escena.

“Nadie lo quería asistir”

El conductor también contó que, antes de poder ayudarlo, otros automovilistas evitaron detenerse al ver al hombre acercarse a los vehículos. “Nadie lo quería asistir. Todos salían cuando veían que se acercaba a la ventanilla. Pensaban que los iba a robar, no sé”, lamentó.

Adrián decidió frenar y subirlo a su vehículo. Sin embargo, debido a la configuración de la autovía y a la presencia de guardarraíles, no pudo regresar directamente hasta el lugar donde había caído el micro.

Por esa razón, trasladó al chofer hasta una estación de servicio ubicada en la rotonda de Carmen de Areco, donde pidieron una ambulancia.

“No podía volver porque estaban los guardarraíles. Lo llevé hasta la rotonda de Carmen de Areco, a una estación de servicio, y llamamos a la ambulancia porque no convenía seguir trasladándolo por las fracturas que tenía”, explicó.

Adrián permaneció con él hasta que quedó a resguardo y pudo recibir asistencia médica. Luego continuó su viaje hacia Pergamino, aunque antes ya había dado aviso al 911 sobre el accidente. “Todo lo que pude hacer, lo hice. Así hay que ser en la calle”, remarcó.

El micro cayó desde un puente durante el temporal en Carmen de Areco

El accidente ocurrió durante la madrugada de este viernes, en el kilómetro 135 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco. El micro cayó desde un puente que atraviesa el arroyo La Guardia, desde una altura estimada de entre seis y ocho metros.

La unidad había partido desde la provincia de San Luis, había pasado por la ciudad cordobesa de Laboulaye y tenía como destino final la localidad bonaerense de Moreno. A bordo viajaban alrededor de 20 pasajeros, en su mayoría procedentes de San Luis y Córdoba.

De acuerdo con el relato de algunos ocupantes, una fuerte ráfaga de viento habría provocado que el conductor perdiera el control cuando el vehículo comenzaba a subir al puente. No obstante, las causas exactas del siniestro todavía son materia de investigación.

Bomberos voluntarios, personal policial, equipos médicos, agentes de la Policía Vial de San Andrés de Giles y trabajadores de Corredores Viales participaron del operativo de rescate.

Los pasajeros fueron retirados del vehículo y trasladados al hospital de Carmen de Areco. Entre los heridos se encontraba un bebé que viajaba en brazos de su madre, quien recibió asistencia inmediata.