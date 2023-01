Alberto Fernández llamó al abuelo de Lucio Dupuy y le prometió un DNU para que se apruebe la ley contra el maltrato infantil

Embed

"Me pidió disculpas, se ve que el reclamo que le hiciste para que se trate la ley sirvió porque me prometió que enviará un DNU para que se trate la ley Lucio en extraordinarias la semana que viene", aseguró el abuelo del niño asesinado.

El abandono de los organismos de Derechos Humanos

Consultado sobre si algún organismo de defensa de la niñez o de Derechos Humanos lo contactó, el hombre lo negó rotundamente: "No, hasta el día de hoy no llamó nadie, me hubiera gustado que aunque sea nos pregunten 'cómo está la familia"'.

Asimismo, Ramón consideró que el abandono tuvo que ver con la militancia de las imputadas: "Ellas eran muy habitués a los talleres del feminismo, ellas representaban en La Pampa el feminismo radical, y estas dos asesinas lesbianas mataron a Lucio".

Tras escuchar la lista de maltratos que sufrió su nieto, el hombre reveló que "es parte de que la gente sepa lo que pasó Lucio, lo consideró necesario para que nos involucremos en la niñez". "Ojalá que tomemos conciencia", clamó el hombre y se preguntó: "¿Qué nos está pasando? Después de Lucio hubo muchísimos asesinatos de chicos".

Frente a la pregunta sobre si el Presidente le ofreció dinero, el abuelo de Lucio Dupuy manifestó: "No me ofreció ninguna ayuda económica, en la comunicación me pidió disculpas y se las acepté, se puso a disposición y dijo que se iba a encargar él mismo del tema".