"Las asesinas de Lucio viven juntas en el penal, y hasta tienen la misma relación que tiene afuera, tiene trato preferencial porque tiene miedo que las otras presas la maten por lo que le hicieron al niño".

"Imagínense la paliza que le habrá pegado esta mujer, esto hay que mostrarlo para que esto no vuelva a pasar. Les chiques y les pibis y los organismos le dieron un trato preferencial a les asesines".

"No hay organismos de Derechos Humanos que se pronuncien sobre este caso, ni sobre la visita del dictador Nicolás Maduro a la Argentina".

"Yo no las critico por lo que se auto perciben, sino por asesinas. Son seres siniestros, una sociedad no merece convivir con estas personas, no pido la pena de muerte, sino que se pudra en la cárcel".

Mirá el editorial de Esteban Trebucq en "La cruel verdad"