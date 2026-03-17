Alerta amarilla: a qué hora se espera que llegue la tormenta al AMBA

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

Según el pronóstico extendido del SMN para la Buenos Aires, las condiciones comenzarán a mejorar a partir del miércoles, cuando el frente de tormenta se desplace y dé lugar a un período de mayor estabilidad.

Para el miércoles se espera un descenso de temperatura, con mínimas de 16°C y máximas de 25°C, junto con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

El jueves continuará con condiciones similares, con temperaturas entre 18°C y 25°C, vientos leves y cielo parcialmente nublado.

El viernes será uno de los días más cálidos de la semana, con una máxima estimada en 27°C y muy baja probabilidad de precipitaciones, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

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Durante el sábado podría registrarse un leve cambio en las condiciones. El SMN prevé probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% entre la mañana y la tarde, aunque hacia la noche el tiempo tenderá a mejorar.

Las temperaturas para esa jornada oscilarán entre 20°C y 26°C

En tanto, el domingo se presentará con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 16°C y 24°C, sin precipitaciones previstas.

El organismo meteorológico proyecta que el inicio de la próxima semana mantendrá condiciones estables, con temperaturas máximas cercanas a los 25°C.

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Desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron la importancia de seguir los comunicados oficiales y tomar precauciones durante las tormentas, especialmente ante la presencia de ráfagas intensas que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos del día.