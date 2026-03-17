En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Tormenta
Servicio Meteorológico Nacional
Pronóstico del tiempo

Alerta amarilla: a qué hora se espera que llegue la tormenta al AMBA

El SMN advirtió que se prevén lluvias con actividad eléctrica durante toda la jornada, con vientos que podrían alcanzar los 59 km/h. Hay más de 15 provincias bajo alerta meteorológicas.

Tormentas en el AMBA: alerta meteorológica y fuerte descenso de temperatura

Tormentas en el AMBA: alerta meteorológica y fuerte descenso de temperatura

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas y atraviesa una jornada marcada por lluvias, chaparrones y fuertes ráfagas de viento, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Leé también Calamidad: al menos 22 muertos y 45 personas desaparecidas por las intensas lluvias
Al menos 22 muertos y 45 personas desaparecidas por las lluvias. (Foto: Reuters)

El organismo anticipó precipitaciones y tormentas durante gran parte de la tarde-noche, con probabilidades que van del 10% al 70% según el momento de la jornada. Las temperaturas se mantendrán elevadas pese a la inestabilidad: la máxima prevista alcanza los 28°C, mientras que la mínima ronda los 21°C.

Además, el parte meteorológico advierte por ráfagas de viento de entre 42 y 59 km/h, provenientes principalmente del norte y del sur, en un contexto de humedad cercana al 73%.

Embed

El alerta no afecta únicamente a Buenos Aires: más de medio país se encuentra bajo advertencias meteorológicas por tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

Según el pronóstico extendido del SMN para la Buenos Aires, las condiciones comenzarán a mejorar a partir del miércoles, cuando el frente de tormenta se desplace y dé lugar a un período de mayor estabilidad.

Para el miércoles se espera un descenso de temperatura, con mínimas de 16°C y máximas de 25°C, junto con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

El jueves continuará con condiciones similares, con temperaturas entre 18°C y 25°C, vientos leves y cielo parcialmente nublado.

El viernes será uno de los días más cálidos de la semana, con una máxima estimada en 27°C y muy baja probabilidad de precipitaciones, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

caba

Durante el sábado podría registrarse un leve cambio en las condiciones. El SMN prevé probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% entre la mañana y la tarde, aunque hacia la noche el tiempo tenderá a mejorar.

Las temperaturas para esa jornada oscilarán entre 20°C y 26°C

En tanto, el domingo se presentará con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 16°C y 24°C, sin precipitaciones previstas.

El organismo meteorológico proyecta que el inicio de la próxima semana mantendrá condiciones estables, con temperaturas máximas cercanas a los 25°C.

cielo-gris-y-lluvias-el-sabado-la-ciudad-buenos-aires

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron la importancia de seguir los comunicados oficiales y tomar precauciones durante las tormentas, especialmente ante la presencia de ráfagas intensas que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos del día.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tormenta Servicio Meteorológico Nacional Noticias A24
Notas relacionadas
Se viene un diluvio histórico que durará hasta el fin de semana: adelantan tormentas, lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento
El clima en el AMBA: ¿se viene la lluvia?, el pronóstico del SMN para el resto de la semana
La misteriosa virgen que posa al fondo del Dique Potrerillos y que se cambia de lugar

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar