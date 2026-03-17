Alerta amarilla: a qué hora se espera que llegue la tormenta al AMBA
El SMN advirtió que se prevén lluvias con actividad eléctrica durante toda la jornada, con vientos que podrían alcanzar los 59 km/h. Hay más de 15 provincias bajo alerta meteorológicas.
Tormentas en el AMBA: alerta meteorológica y fuerte descenso de temperatura
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas y atraviesa una jornada marcada por lluvias, chaparrones y fuertes ráfagas de viento, de acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo anticipó precipitaciones y tormentas durante gran parte de la tarde-noche, con probabilidades que van del 10% al 70% según el momento de la jornada. Las temperaturas se mantendrán elevadas pese a la inestabilidad: la máxima prevista alcanza los 28°C, mientras que la mínima ronda los 21°C.
Además, el parte meteorológico advierte por ráfagas de viento de entre 42 y 59 km/h, provenientes principalmente del norte y del sur, en un contexto de humedad cercana al 73%.
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El alerta no afecta únicamente a Buenos Aires: más de medio país se encuentra bajo advertencias meteorológicas por tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos.
Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires
Según el pronóstico extendido del SMN para la Buenos Aires, las condiciones comenzarán a mejorar a partir del miércoles, cuando el frente de tormenta se desplace y dé lugar a un período de mayor estabilidad.
Para el miércoles se espera un descenso de temperatura, con mínimas de 16°C y máximas de 25°C, junto con nubosidad variable y sin lluvias previstas.
El jueves continuará con condiciones similares, con temperaturas entre 18°C y 25°C, vientos leves y cielo parcialmente nublado.
El viernes será uno de los días más cálidos de la semana, con una máxima estimada en 27°C y muy baja probabilidad de precipitaciones, lo que favorecerá las actividades al aire libre.
Durante el sábado podría registrarse un leve cambio en las condiciones. El SMN prevé probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40% entre la mañana y la tarde, aunque hacia la noche el tiempo tenderá a mejorar.
Las temperaturas para esa jornada oscilarán entre 20°C y 26°C
En tanto, el domingo se presentará con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas de entre 16°C y 24°C, sin precipitaciones previstas.
El organismo meteorológico proyecta que el inicio de la próxima semana mantendrá condiciones estables, con temperaturas máximas cercanas a los 25°C.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional recordaron la importancia de seguir los comunicados oficiales y tomar precauciones durante las tormentas, especialmente ante la presencia de ráfagas intensas que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos del día.