Se viene un diluvio histórico que durará hasta el fin de semana: adelantan tormentas, lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento

Además del mar alterado, el viento también soplará con intensidad. Las rachas podrían superar los 70 kilómetros por hora en distintos puntos del sureste peninsular, generando riesgo en zonas expuestas y en el Estrecho.

El temporal marítimo complica la actividad pesquera y la navegación recreativa, mientras que Protección Civil recomienda extremar precauciones en paseos marítimos y evitar aproximarse a espigones o rompientes.

Siete comunidades en aviso amarillo

Más allá del caso andaluz, otras regiones permanecen bajo alerta amarilla, lo que implica riesgo bajo pero no exento de peligrosidad. Entre ellas figuran:

Castilla-La Mancha (viento)

Cataluña (temporal marítimo)

Galicia (oleaje)

Región de Murcia (viento y fenómenos costeros)

Comunidad Valenciana (mala mar y rachas fuertes)

A este listado se suman Ceuta, bajo aviso por lluvias intensas, y Melilla, con advertencias por condiciones marítimas adversas.

El mapa meteorológico muestra una España partida entre la inestabilidad atlántica y la influencia de flujos húmedos mediterráneos, una combinación que multiplica la probabilidad de chubascos dispersos, algunos acompañados de barro debido al polvo en suspensión.

Precipitaciones intensas y acumulados significativos

Uno de los aspectos que más preocupa es la intensidad de las lluvias en cortos periodos de tiempo. En el área del Estrecho y en Ceuta podrían registrarse más de 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora, y superar los 40 litros acumulados en doce horas.

Estas cifras elevan el riesgo de anegamientos puntuales en zonas urbanas con drenaje insuficiente. Las tormentas podrían descargarse de forma irregular pero contundente, especialmente en Andalucía occidental.

En paralelo, el interior peninsular tampoco quedará al margen. Aunque las precipitaciones serán más débiles y dispersas, la presencia de polvo en suspensión podría provocar lluvias de barro en buena parte del centro y este del país.

Canarias, entre viento huracanado y nieve en cumbres

El archipiélago canario vivirá una jornada particularmente compleja. Todas las islas permanecen bajo aviso por fenómenos costeros y viento fuerte.

En Lanzarote y La Graciosa se esperan rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En zonas altas de Tenerife y La Palma, incluso podrían superarse los 100 kilómetros por hora.

Pero no solo el viento será protagonista. En el norte de Tenerife se prevén nevadas por encima de los 1.700 o 1.800 metros, con acumulaciones superiores a los dos centímetros en 24 horas.

La combinación de viento intenso, oleaje de hasta cinco metros y precipitaciones intermitentes convierte a Canarias en uno de los escenarios más delicados de esta borrasca.

Cómo afectará región por región

Galicia

La comunidad gallega experimentará intervalos nubosos con posibles lluvias débiles de madrugada en el litoral occidental. Las temperaturas máximas tenderán a subir ligeramente, mientras que el viento aumentará en intensidad en la franja costera.

Asturias, Cantabria y País Vasco

En el Cantábrico predominarán los cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles durante la tarde. Las temperaturas no mostrarán cambios significativos y el viento soplará flojo a moderado.

Castilla y León y Navarra

Se esperan chubascos aislados, especialmente en el tercio oriental. Las mínimas podrían subir levemente, mientras que las máximas se mantendrán estables o en ligero ascenso.

Aragón y Cataluña

La presencia de polvo en suspensión marcará la jornada. Existe posibilidad de lluvias débiles acompañadas de barro y una cota de nieve situada en torno a los 2.000 metros. En zonas del litoral catalán podrían registrarse rachas muy fuertes.

Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha

Habrá cielos variables con claros por la tarde. No se descartan precipitaciones dispersas con barro. Las temperaturas irán en aumento, aunque el viento podría soplar con fuerza en áreas elevadas.

Comunidad Valenciana y Región de Murcia

Se anticipan lluvias débiles pero persistentes en algunos sectores, junto con viento moderado y rachas fuertes en el litoral. El oleaje adverso será otro factor a tener en cuenta.

Islas Baleares

Cielos cubiertos y probabilidad baja de lluvias débiles acompañadas de barro. Las temperaturas nocturnas subirán ligeramente.

Extremadura

Intervalos nubosos con posibilidad de chubascos en la madrugada. Sin grandes cambios térmicos.

Andalucía

Chubascos ocasionales en el suroeste y viento fuerte de levante en el Estrecho y litoral almeriense. Temperaturas en ascenso generalizado.

Canarias

Precipitaciones débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, viento muy fuerte en cumbres y fenómenos costeros intensos.

Una borrasca que marca el pulso del fin de semana

La evolución de Regina determinará la estabilidad de los próximos días. Los pronósticos indican que la inestabilidad podría prolongarse hasta el fin de semana, con nuevos frentes asociados que mantendrían la probabilidad de lluvias en amplias zonas.

El patrón atmosférico actual responde a la interacción entre bajas presiones atlánticas y flujos húmedos mediterráneos, un escenario que suele derivar en episodios de precipitaciones intensas y viento significativo.

Las autoridades recomiendan:

Evitar desplazamientos innecesarios en áreas bajo alerta.

No transitar por zonas inundables.

Asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Precaución ante un episodio potencialmente histórico

Si bien los niveles de alerta varían según la región, el carácter generalizado del fenómeno convierte a esta borrasca en uno de los eventos más relevantes del tramo final del invierno.

Las lluvias torrenciales, el viento y el fuerte oleaje podrían generar incidencias puntuales en infraestructuras y transporte, por lo que la vigilancia meteorológica será constante en las próximas horas.

El país se prepara así para un fin de semana bajo la influencia directa de Regina, una borrasca que vuelve a recordar la fuerza impredecible del Atlántico cuando sus sistemas se alinean con el Mediterráneo.