El clima en el AMBA: ¿se viene la lluvia?, el pronóstico del SMN para el resto de la semana
El cierre del fin de semana estuvo marcado por una máxima cercana a los 31°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Domingo de calor en el AMBA: hasta cuándo sube la temperatura y cuándo llegan las lluvias
Este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo estuvo parcialmente nublado y con temperaturas en ascenso. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las marcas térmicas rondaron entre los 21°C de mínima y 31°C de máxima en el cierre del fin de semana.
Para este lunes, se espera cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche se pronostican tormentas aisladas. La mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 31°C.
El martes, en tanto, habrá malas condiciones climáticas: se esperan tormentas aisladas durante las primeras horas, que se extenderán por la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C y 28°C.
Alerta por tormentas en varias provincias
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta amarilla por tormentas en el sur de la provincia de Provincia de Buenos Aires. El aviso abarca también zonas de La Pampa, Mendoza y Neuquén, donde en algunos sectores el nivel de alerta sube a naranja.
Según el organismo, se prevén valores de precipitación acumulada de hasta 50 milímetros, con posibles ráfagas intensas, actividad eléctrica y caída de granizo en forma puntual.
Temperaturas en el resto del país
En otras provincias las temperaturas previstas serán las siguientes:
En Córdoba se espera una máxima de 29°C y una mínima de 19°C.
En Tucumán, 27°C y 18°C.
En Santa Fe, 31°C y 20°C.
En Entre Ríos, 31°C y 20°C.
En Jujuy, 25°C y 14°C.
En Salta, 26°C y 16°C.
En Misiones, 35°C y 19°C.
En La Rioja, 29°C y 18°C.
En Santiago del Estero, 30°C y 21°C.
Por su parte:
En San Luis se esperan 29°C de máxima y 19°C de mínima.
En San Juan, 31°C y 17°C.
En Río Negro, 22°C y 18°C.
En Chubut, 21°C y 17°C.
En Santa Cruz, 15°C y 8°C.
Las recomendaciones del SMN por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos ante tormentas fuertes:
Evitar salir durante la tormenta.
No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
Tener precaución al conducir.
Asegurar los elementos que puedan volarse.
Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar sus ramas.