Calamidad: al menos 22 muertos y 45 personas desaparecidas por las intensas lluvias

Las autoridades desplegaron brigadas especializadas, maquinaria pesada y equipos de perros rastreadores para avanzar en los operativos. La prioridad es encontrar sobrevivientes y brindar asistencia médica inmediata a quienes fueron afectados.

Miles de evacuados y barrios bajo el agua

Inundación Brasil 2 Al menos 22 muertos y 45 personas desaparecidas por las lluvias. (Foto: Reuters)

La Alcaldía de Juiz de Fora informó que unas 440 personas debieron abandonar sus hogares, ya que muchas viviendas quedaron anegadas o con riesgo de derrumbe. En algunos sectores, el agua superó el nivel de las calles e ingresó a casas, comercios y escuelas.

Familias enteras fueron trasladadas a centros de evacuación y espacios comunitarios, donde reciben alimentos, abrigo y atención sanitaria. También se organizó un sistema de asistencia psicológica para quienes perdieron sus bienes o familiares.

Las autoridades locales indicaron que los deslizamientos de tierra destruyeron construcciones precarias en zonas de riesgo, lo que agrava la crisis social. En varios barrios, los servicios básicos como electricidad y agua potable permanecen interrumpidos.

Lula da Silva se pronunció y prometió ayuda

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó sus condolencias a las víctimas a través de sus redes sociales y aseguró que el Gobierno nacional está enfocado en la asistencia humanitaria.

“Nuestro foco está puesto en garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, el apoyo a las personas desplazadas y la ayuda para la reconstrucción”, afirmó el mandatario.

El Ejecutivo federal envió recursos, equipos técnicos y apoyo logístico para fortalecer las tareas de rescate y acelerar la recuperación de las zonas afectadas. También se coordinan acciones con las fuerzas armadas y la defensa civil.

Estado de calamidad pública

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno brasileño declaró el estado de calamidad pública en Juiz de Fora, lo que permitirá agilizar la llegada de fondos, equipos y ayuda humanitaria.

Esta medida facilita la movilización de recursos federales y la implementación de políticas de emergencia para la reconstrucción de la infraestructura dañada.

La alcaldesa de la ciudad, Margarida Salomão, advirtió que la situación es “crítica” y pidió a la población evitar zonas de riesgo y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Un febrero histórico y fuera de control

Las autoridades municipales aseguraron que este es el febrero más lluvioso de la historia de Juiz de Fora, con precipitaciones que ya duplicaron ampliamente los niveles habituales para el mes.

Los especialistas explicaron que la intensidad de las lluvias superó la capacidad de drenaje urbano, lo que generó inundaciones repentinas y deslizamientos en áreas vulnerables.

Este tipo de fenómenos extremos se repite en Brasil durante el verano, que se extiende entre diciembre y marzo, período caracterizado por tormentas intensas, crecidas de ríos y emergencias climáticas.

Alertas en gran parte de Brasil

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil emitió alertas por lluvias intensas en al menos 14 estados, incluyendo Minas Gerais y Río de Janeiro. El organismo advirtió que podrían registrarse nuevas precipitaciones, con riesgo de inundaciones, ráfagas de viento y tormentas eléctricas.

La defensa civil pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas anegadas y buscar refugio en lugares seguros en caso de emergencia.

Las autoridades también monitorean represas, ríos y sistemas de drenaje para prevenir nuevos desastres.