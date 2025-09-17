Alerta meteorológica de cuatro días con tormentas severas y caída de granizo a Buenos Aires: ¿a qué zonas afecta?

El desplazamiento del sistema de tormentas continuará el sábado 20, cuando se prevé el ingreso de lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores. En ese momento, la alerta abarcará a partidos cercanos al conurbano bonaerense, generando un panorama de lluvias persistentes y tormentas aisladas durante la noche del sábado.

Finalmente, el domingo 21 de septiembre se espera una paulatina mejora de las condiciones climáticas, con disminución de la nubosidad y retorno de jornadas más estables en toda la provincia.



image

Pronóstico detallado para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN también difundió el pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos cinco días, donde se espera un notable cambio en las condiciones meteorológicas a partir del sábado:

Miércoles 17: jornada mayormente nublada, con temperaturas máximas de 24°C y mínimas de 15°C.

Jueves 18: cielo mayormente nublado, máximas de 24°C y mínimas de 16°C , con 10% de probabilidad de lloviznas durante la mañana.

Viernes 19: continúan las condiciones de nubosidad, máximas de 24°C y mínimas de 16°C , con baja probabilidad (10%) de lluvias aisladas.

Sábado 20: se incrementa la posibilidad de precipitaciones, con hasta un 40% de probabilidad de lluvias por la noche, máximas de 19°C y mínimas de 15°C.

Domingo 21: mejora progresiva del tiempo, con mayormente nublado y solo un 10% de probabilidad de lluvias, máximas de 17°C y mínimas de 12°C.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas durante los primeros días de la primavera, con valores que oscilarán entre los 8°C y los 16°C de mínima en el interior bonaerense. Esta situación favorecerá el desarrollo de tormentas localmente fuertes, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos del SMN.

Recomendaciones del SMN ante tormentas severas

Ante este escenario de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos durante tormentas eléctricas y precipitaciones intensas:

Evitar sacar la basura o dejar objetos sueltos en la vía pública , ya que pueden obstaculizar el escurrimiento del agua y agravar anegamientos.

No realizar actividades al aire libre mientras duren los eventos de tormenta.

No refugiarse debajo de árboles, postes de electricidad ni estructuras metálicas , debido al peligro de descargas eléctricas.

Evitar permanecer en playas, ríos o piletas durante tormentas eléctricas , dado el riesgo de electrocución.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos personales, agua potable y teléfono celular con carga suficiente.

Además, las autoridades instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y de Defensa Civil, que emitirán actualizaciones y avisos de corto plazo conforme avance el fenómeno.

Impacto en otras provincias y medidas preventivas

Si bien el foco principal se encuentra en Buenos Aires, el SMN adelantó que otras provincias del centro y este del país también podrían verse afectadas por este sistema de tormentas. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa figuran entre las jurisdicciones bajo monitoreo por la posible llegada de lluvias intensas.

La coordinación entre los organismos meteorológicos y de emergencia provinciales será clave para mitigar posibles daños, especialmente en zonas urbanas con antecedentes de anegamientos o crecidas repentinas. Se prevé que los municipios activen planes de contingencia para limpiar desagües, asistir a personas en situación de calle y monitorear el funcionamiento de estaciones de bombeo.

En paralelo, las escuelas y centros de salud fueron alertados para reforzar sus protocolos de seguridad, especialmente en localidades donde se prevén tormentas eléctricas severas. Los especialistas recomiendan a la población evitar circular en vehículos durante los momentos de mayor intensidad de lluvia, ya que la visibilidad puede verse seriamente reducida.

Qué esperar tras el paso del temporal

De acuerdo con el SMN, una vez que el frente de tormentas se retire de la región, se espera el ingreso de un sistema de alta presión que traerá estabilidad atmosférica y cielos despejados. Este cambio permitirá el retorno de condiciones más típicas de la primavera temprana, con mañanas frescas y tardes templadas.

La amplitud térmica aumentará gradualmente y se prevé que las máximas comiencen a superar los 20°C de manera sostenida a partir de la semana siguiente. Sin embargo, los meteorólogos advierten que la transición entre estaciones suele traer fenómenos de alta variabilidad, por lo que no se descartan nuevos episodios de inestabilidad aislada durante los últimos días de septiembre.

Un llamado a la precaución y a la planificación

El SMN insistió en la importancia de planificar las actividades cotidianas en función de las condiciones meteorológicas previstas, especialmente durante este fin de semana. Las lluvias intensas pueden provocar interrupciones en el transporte público, cancelación de eventos al aire libre y complicaciones en el tránsito urbano y rutas provinciales.

Por eso, recomiendan consultar periódicamente el pronóstico actualizado, posponer salidas innecesarias y asegurarse de contar con elementos básicos para afrontar cortes de energía o dificultades de movilidad.

El fenómeno previsto para los próximos días será un recordatorio de la necesidad de estar preparados ante eventos meteorológicos extremos, que tienden a ser cada vez más frecuentes debido a los cambios climáticos globales.

