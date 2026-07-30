Cómo es el operativo para rescatar los cuerpos de las víctimas del helicóptero que cayó en San Juan

Por ese motivo, los rescatistas deberán avanzar en camionetas hasta donde sea posible y luego completar el recorrido a pie durante aproximadamente tres horas para llegar al punto exacto del accidente.

Delgado advirtió que el traslado de los cuerpos demandará varias horas y se realizará con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.

El Circuito Los Arrieros, además, es una antigua ruta utilizada históricamente para el traslado de ganado entre La Rioja y Chile, lo que refleja las dificultades geográficas que presenta la zona.

Continúan las pericias para determinar qué ocurrió

Mientras se desarrolla el operativo de rescate, los peritos continuarán trabajando sobre los restos del helicóptero para establecer qué provocó la caída.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal y de la Junta de Seguridad en el Transporte, mientras que la Policía de San Juan participa tanto en las tareas de rescate como en la preservación de la escena del siniestro.

Las autoridades aclararon que, por el momento, no existe una hipótesis confirmada sobre las causas del accidente. Sin embargo, el secretario de Seguridad descartó que las condiciones meteorológicas hayan sido determinantes, al afirmar que el vuelo se desarrollaba con condiciones aptas.

Los investigadores esperan analizar los restos de la aeronave, incluido el registrador de datos de vuelo si las condiciones del impacto permitieron recuperarlo.

Cómo ocurrió la tragedia

El helicóptero, matrícula LV-KGR, había despegado desde la ciudad de San Juan para participar de una capacitación sobre combate de incendios forestales en Valle Fértil.

El último contacto con la base se registró a las 10:26. Minutos después, otra aeronave que sobrevolaba la zona detectó los restos y dio aviso a las autoridades. Además, el sistema de emergencia ELT (Emergency Locator Transmitter) permitió localizar con precisión el lugar del impacto.

Las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, jefe de Bomberos; Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas Andrés y Rodrigo Aimeta.

Las familias de las víctimas ya recibieron asistencia y contención por parte del gobierno provincial, mientras se aguarda la finalización del operativo para iniciar las actuaciones judiciales y la entrega de los cuerpos.