Tragedia en San Juan: la esperanza que mantuvo el hermano de una de las víctimas del helicóptero

"Yo le envié unos mensajes y los recibía; no los leía, obviamente, pero marcaba las dos rayitas", explicó.

Ese detalle sostuvo las expectativas de los familiares durante varias horas. "Quizás puede que haya caído, estén muy golpeados y el teléfono haya quedado lejos de su alcance", expresó Nelson al describir las hipótesis que manejaban mientras avanzaba el operativo.

El hallazgo de la aeronave

Durante la búsqueda, los allegados también recibieron información preliminar que reforzó las esperanzas de un desenlace favorable. Según contó Nelson Heredia, otra aeronave había logrado localizar la zona donde se encontraba el helicóptero accidentado y no se observaban señales de incendio en el lugar.

Sin embargo, con el correr de las horas, los equipos de rescate consiguieron acceder al área del impacto y confirmar la magnitud de la tragedia.

Finalmente, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, informó la muerte de los siete ocupantes de la aeronave que participaban de la capacitación para el manejo de incendios forestales, poniendo fin a una búsqueda seguida con expectativa y angustia por familiares, compañeros de trabajo y autoridades provinciales.

Además, el gobernador decretó tres días de duelo en la provincia como consecuencia de la tragedia aérea ocurrida este miércoles.