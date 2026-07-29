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Tragedia en San Juan: la esperanza que mantuvo el hermano de una de las víctimas del helicóptero

Nelson Heredia relató las horas de incertidumbre que vivió tras perderse el contacto con el helicóptero que participaba de una capacitación para combatir incendios forestales. Su hermano, Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, fue una de las siete personas fallecidas.

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Carlos Heredia

Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, era uno de los siete ocupantes del helicóptero. (Foto: A24)

Nelson Heredia, hermano de Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, relató las horas de angustia e incertidumbre que atravesó mientras se desarrollaba la búsqueda del helicóptero que se accidentó durante una capacitación para el combate de incendios forestales en la provincia. El hombre aseguró que, incluso después de perderse la comunicación con la aeronave, el teléfono de su hermano continuó recibiendo mensajes, una situación que alimentó la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Leé también Cayó un helicóptero durante una capacitación en San Juan y murieron sus 7 tripulantes
Cayó un helicóptero con siete personas durante una capacitación. (Foto: Tiempo de San Juan)

La caída del helicóptero generó una profunda conmoción en San Juan y movilizó un importante operativo de búsqueda. Mientras los equipos de emergencia intentaban localizar la aeronave, familiares y allegados de los siete ocupantes aguardaban novedades sobre su paradero.

(Foto: Tiempo de San Juan)

(Foto: Tiempo de San Juan)

La esperanza durante la búsqueda

En diálogo con el medio sanjuanino Diario Huarpe, Heredia recordó que el último contacto con su hermano ocurrió cerca de las 9.10, cuando Carlos le informó que participaría de las maniobras previstas dentro de la capacitación.

Según relató, la comunicación con el helicóptero se perdió alrededor de las 10.30. Sin embargo, el celular de su hermano continuó recibiendo mensajes durante un tiempo, un dato que llevó a la familia a pensar que podía haber sobrevivientes esperando ser rescatados.

"Yo le envié unos mensajes y los recibía; no los leía, obviamente, pero marcaba las dos rayitas", explicó.

Ese detalle sostuvo las expectativas de los familiares durante varias horas. "Quizás puede que haya caído, estén muy golpeados y el teléfono haya quedado lejos de su alcance", expresó Nelson al describir las hipótesis que manejaban mientras avanzaba el operativo.

El hallazgo de la aeronave

Durante la búsqueda, los allegados también recibieron información preliminar que reforzó las esperanzas de un desenlace favorable. Según contó Nelson Heredia, otra aeronave había logrado localizar la zona donde se encontraba el helicóptero accidentado y no se observaban señales de incendio en el lugar.

Sin embargo, con el correr de las horas, los equipos de rescate consiguieron acceder al área del impacto y confirmar la magnitud de la tragedia.

Finalmente, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, informó la muerte de los siete ocupantes de la aeronave que participaban de la capacitación para el manejo de incendios forestales, poniendo fin a una búsqueda seguida con expectativa y angustia por familiares, compañeros de trabajo y autoridades provinciales.

Además, el gobernador decretó tres días de duelo en la provincia como consecuencia de la tragedia aérea ocurrida este miércoles.

En pocas palabras

  • Tragedia en San Juan: Un helicóptero se accidentó durante una capacitación, causando la muerte de siete personas.
  • La esperanza de los familiares: Nelson Heredia relató cómo la recepción de mensajes en el celular de su hermano fallecido alimentó la creencia de que podría haber sobrevivientes.
  • Confirman fallecimiento: El gobernador de San Juan decretó tres días de duelo tras la confirmación del deceso de los siete ocupantes de la aeronave.
Resumen generado por Thinkindot AI
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