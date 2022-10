A través de un comunicado, en esta oportunidad, los alumnos expresaron: “Este diciembre se cumplen 4 años de su gestión y a les estudiantes del CNBA no nos quedan dudas: la rectoría de Bergman es nociva para la institución. Queda en evidencia día a día el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio”.

Alumnos volvieron a tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires: denunciaron condiciones edilicias "deplorables"

Los estudiantes, además, denunciaron que el edificio en encuentra en “condiciones deplorables”. Señalaron la caída de un ventilador sobre la cabeza de un estudiante ( en octubre de 2021) y el desmoronamiento de porciones de los techos de distintas aulas.

También, cuestionaron que no hubo “ni un solo concurso docente” durante el período de gestión de Bergman, lo que consideraron como una “falta de transparencia”. “Dónde quedó la excelencia académica del Colegio Nacional de Buenos Aires? Durante 4 años de gestión no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo”, plantearon.

Y finalizaron: De esta manera nos queda más que claro el modelo de Colegio que trae esta gestión. Desde el CENBA les decimos que no vinieron para quedarse, afuera el desinterés, afuera autoridades indiferentes, AFUERA BERGMAN".

Alumnos volvieron a tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires: el descargo de la presidenta del Centro de Estudiantes

“Estamos en toma por la situación académica, edilicia e institucional”, aclaró este martes por la mañana Victoria Liascovich, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, en diálogo con radio La Red.

“No queremos que la rectora siga siendo rectora cuatro años más dentro del colegio", afirmó la entrevistada. Y cuestionó: “No hubo ningún concurso docente en 4 años y el edificio se está cayendo a pedazos”.

Liascovich también denunció: “Están entrando docentes que no concursan y que son de UTE-CTERA, hay intereses políticos detrás.

Consultada por los días de escolaridad perdidos a raíz de las medidas de fuerza en el Colegio, la estudiante aclaró la resolución que se sostuvo en la asamblea: “Votamos a favor que haya más días de clases por las tomas. Cualquier recorte en la educación es negativo”, concluyó.