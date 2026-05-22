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Apagón en CABA: se incendió una subestación de Edesur y hubo cortes en varios barrios

tEl incendio y apagón afectó a más de 74 mil usuarios en distintos barrios porteños. Bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas tras la explosión de un transformador.

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Apagón en Buenos Aires: se incendió una subestación de Edesur y hubo cortes en varios barrios. (Foto: NA)

Apagón en Buenos Aires: se incendió una subestación de Edesur y hubo cortes en varios barrios. (Foto: NA)

Un incendio en una subestación eléctrica de Edesur provocó durante la madrugada un apagón masivo que dejó a oscuras a miles de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires. El foco se registró en una central ubicada en el barrio de Caballito y afectó el suministro en distintos puntos de la Capital Federal.

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De acuerdo con datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), más de 74 mil usuarios permanecieron sin servicio tras la explosión y posterior incendio de un transformador en la estación situada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado. La cifra actual es de 24.570 usuarios.

Los barrios más afectados por el corte fueron Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal, aunque también se reportaron interrupciones parciales y baja tensión en otras zonas cercanas. Vecinos denunciaron que varias cuadras quedaron completamente a oscuras, incluso sin alumbrado público.

Uno de los puntos más comprometidos fue el entorno de Avenida Corrientes y Scalabrini Ortiz, donde comerciantes y automovilistas reportaron complicaciones por la falta de iluminación y semáforos apagados.

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Cómo comenzó el incendio en la subestación de Edesur

Según las primeras informaciones, la emergencia comenzó poco después de las 3 de la madrugada, cuando un transformador de la central eléctrica explotó y generó un importante foco ígneo.

El estruendo alertó a los vecinos de la zona, que rápidamente llamaron a los servicios de emergencia. Al menos tres dotaciones de Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras instalaciones eléctricas.

Mientras tanto, efectivos policiales realizaron cortes preventivos en las calles cercanas para facilitar el operativo y evitar riesgos para los vecinos. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni evacuados.

Qué dijo Edesur tras el apagón

Fuentes de la compañía indicaron que el incendio fue controlado y que se activaron protocolos de contingencia para redistribuir parte de la carga eléctrica mientras continúan las tareas técnicas.

Además, señalaron que el objetivo principal es recuperar el servicio “lo antes posible” y evaluar el nivel de daño que sufrió el transformador afectado.

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