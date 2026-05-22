Apagón en CABA: se incendió una subestación de Edesur y hubo cortes en varios barrios

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Cómo comenzó el incendio en la subestación de Edesur

Según las primeras informaciones, la emergencia comenzó poco después de las 3 de la madrugada, cuando un transformador de la central eléctrica explotó y generó un importante foco ígneo.

El estruendo alertó a los vecinos de la zona, que rápidamente llamaron a los servicios de emergencia. Al menos tres dotaciones de Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras instalaciones eléctricas.

Mientras tanto, efectivos policiales realizaron cortes preventivos en las calles cercanas para facilitar el operativo y evitar riesgos para los vecinos. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni evacuados.

Qué dijo Edesur tras el apagón

Fuentes de la compañía indicaron que el incendio fue controlado y que se activaron protocolos de contingencia para redistribuir parte de la carga eléctrica mientras continúan las tareas técnicas.

Además, señalaron que el objetivo principal es recuperar el servicio “lo antes posible” y evaluar el nivel de daño que sufrió el transformador afectado.