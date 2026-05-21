El desesperado pedido de la familia de Serena Andreatta, la argentina que murió en Australia

A una semana de la tragedia, el entorno de Serena lanzó una campaña solidaria para ayudar económicamente a su familia. “La semana pasada, la vida de muchos de nosotros cambió para siempre”, expresaron en la descripción de la colecta.

La iniciativa es encabezada por Valentina Accardi, amiga de Serena y compañera de viaje al momento del accidente. “En medio de este dolor, abro esta campaña para no dejar sola a su familia, quienes se encuentran muy lejos y necesitan viajar de urgencia a Australia”, escribió.

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Según detallaron, el dinero recaudado será utilizado para afrontar los pasajes aéreos, la estadía de los familiares en Australia y los elevados costos funerarios y administrativos necesarios para trasladar el cuerpo de Serena a la Argentina.

Cómo fue el accidente

El vuelco ocurrió el jueves por la noche y tuvo como protagonista a un colectivo de la empresa FlixBus que transportaba a más de 30 pasajeros, en su mayoría jóvenes mochileros y turistas extranjeros.

Las autoridades australianas describieron la escena como “catastrófica” debido a la violencia del impacto y a la cantidad de heridos atrapados dentro del vehículo.

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Serena fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero murió horas después producto de las graves lesiones sufridas en el accidente.

En tanto, Valentina continúa internada en el Hospital Universitario de Townsville bajo observación médica.