Familiares y amigos de Serena Andreatta, la joven argentina que murió en un accidente de tránsito en Australia, comenzaron una colecta solidaria para reunir fondos destinados a la repatriación de sus restos y cubrir los gastos funerarios.
La joven rosarina de 26 años falleció el pasado jueves en un siniestro vial cuando viajaba en micro por el estado de Queensland.
El desesperado pedido de la familia de Serena Andreatta, la argentina que murió en Australia
Familiares y amigos de Serena Andreatta, la joven argentina que murió en un accidente de tránsito en Australia, comenzaron una colecta solidaria para reunir fondos destinados a la repatriación de sus restos y cubrir los gastos funerarios.
Serena Andreatta tenía 26 años, era oriunda de Rosario y desde 2023 recorría distintos países del mundo. El accidente ocurrió el jueves 14 de mayo en el estado de Queensland, cuando el micro en el que viajaba junto a una amiga volcó sobre la autopista Bruce, a la altura de Gumlu.
La joven fue la única víctima fatal del siniestro, mientras que otros pasajeros resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad.
A una semana de la tragedia, el entorno de Serena lanzó una campaña solidaria para ayudar económicamente a su familia. “La semana pasada, la vida de muchos de nosotros cambió para siempre”, expresaron en la descripción de la colecta.
La iniciativa es encabezada por Valentina Accardi, amiga de Serena y compañera de viaje al momento del accidente. “En medio de este dolor, abro esta campaña para no dejar sola a su familia, quienes se encuentran muy lejos y necesitan viajar de urgencia a Australia”, escribió.
Según detallaron, el dinero recaudado será utilizado para afrontar los pasajes aéreos, la estadía de los familiares en Australia y los elevados costos funerarios y administrativos necesarios para trasladar el cuerpo de Serena a la Argentina.
El vuelco ocurrió el jueves por la noche y tuvo como protagonista a un colectivo de la empresa FlixBus que transportaba a más de 30 pasajeros, en su mayoría jóvenes mochileros y turistas extranjeros.
Las autoridades australianas describieron la escena como “catastrófica” debido a la violencia del impacto y a la cantidad de heridos atrapados dentro del vehículo.
Serena fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero murió horas después producto de las graves lesiones sufridas en el accidente.
En tanto, Valentina continúa internada en el Hospital Universitario de Townsville bajo observación médica.