Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

Se informa que las titulares con documentos finalizados en la segunda mitad del padrón experimentarán una brecha temporal entre las primeras jornadas de pago y su fecha de cobro efectiva. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a las familias planificar sus extracciones de efectivo considerando este intervalo financiero, recordando que las compras electrónicas con débito permanecen operativas sin interrupciones.

¿Qué montos se acreditan en las fechas asignadas por la ANSES?

Se confirma que los titulares encontrarán disponible en sus cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 80% de la asignación incrementada por movilidad, lo que representa una suma neta directa por cada menor registrado. A este valor base se le adiciona el monto de la Tarjeta Alimentar, el cual se transfiere en la misma jornada para simplificar el flujo de fondos.

Se informa que las beneficiarias de la AUH de ANSES en junio no necesitan realizar filas presenciales en las delegaciones para activar el cobro con aumento del 2,6%. La acreditación es de oficio y los saldos unificados pueden utilizarse directamente para compras comerciales o transferencias digitales, optimizando los tiempos de administración de la economía doméstica.

¿Cómo verificar la sucursal bancaria y la fecha de cobro de forma remota?

Se establece que la consulta mediante el aplicativo Mi ANSES o la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el apartado "Cuándo y dónde cobro" brinda la confirmación inmediata del lugar de pago asignado. Este canal virtual permite corroborar eventuales modificaciones en las bocas de expendio antes de movilizarse.

Se informa que para acceder a este desglose digital solo es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El portal previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los datos del clearing de forma mensual, garantizando información precisa sobre los saldos depositados y el cronograma correspondiente.

Fechas oficiales: días de cobro de la AUH de ANSES en junio de 2026

Se informa que las jornadas de pago se distribuyeron según el último dígito del documento de identidad. El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas de cobro: