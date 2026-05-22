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Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

Se estableció el cronograma operativo para la acreditación de las prestaciones sociales por cada menor a cargo. La Administración Nacional de la Seguridad Social organizó los días de pago de la AUH en junio según la terminación del documento de identidad, ordenando las transferencias bancarias de forma escalonada.

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Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de la planificación de las fechas de cobro destinadas a las asignaciones sociales del próximo período. Se informa que el calendario de la AUH de ANSES en junio se estructuró técnicamente para coordinar los depósitos de manera previsible y directa en las cuentas de los titulares. El esquema unifica la entrega del haber básico con aumento y los extras alimentarios vigentes.

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El orden diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social se despliega de forma simultánea con el cronograma de las jubilaciones de menor cuantía. Se confirma que las familias bajo la órbita de la AUH de ANSES en junio contarán con sus saldos operativos desde las primeras horas de la jornada asignada. Esta organización busca optimizar el clearing bancario y evitar demoras en el acceso a la asistencia estatal.

¿Cómo impacta el bache operativo bancario en las fechas de cobro de junio?

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Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio

Se establece que el esquema operativo diseñado para la distribución de los fondos de la AUH de ANSES en junio contempla una interrupción temporal en los depósitos promediando la mitad del mes. Esta pausa en el calendario responde estrictamente a las jornadas no laborables previstas por el BCRA, lo que genera un desplazamiento de las fechas de cobro hacia los días hábiles subsiguientes.

Se informa que las titulares con documentos finalizados en la segunda mitad del padrón experimentarán una brecha temporal entre las primeras jornadas de pago y su fecha de cobro efectiva. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a las familias planificar sus extracciones de efectivo considerando este intervalo financiero, recordando que las compras electrónicas con débito permanecen operativas sin interrupciones.

¿Qué montos se acreditan en las fechas asignadas por la ANSES?

Se confirma que los titulares encontrarán disponible en sus cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 80% de la asignación incrementada por movilidad, lo que representa una suma neta directa por cada menor registrado. A este valor base se le adiciona el monto de la Tarjeta Alimentar, el cual se transfiere en la misma jornada para simplificar el flujo de fondos.

Se informa que las beneficiarias de la AUH de ANSES en junio no necesitan realizar filas presenciales en las delegaciones para activar el cobro con aumento del 2,6%. La acreditación es de oficio y los saldos unificados pueden utilizarse directamente para compras comerciales o transferencias digitales, optimizando los tiempos de administración de la economía doméstica.

¿Cómo verificar la sucursal bancaria y la fecha de cobro de forma remota?

Se establece que la consulta mediante el aplicativo Mi ANSES o la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el apartado "Cuándo y dónde cobro" brinda la confirmación inmediata del lugar de pago asignado. Este canal virtual permite corroborar eventuales modificaciones en las bocas de expendio antes de movilizarse.

Se informa que para acceder a este desglose digital solo es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El portal previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los datos del clearing de forma mensual, garantizando información precisa sobre los saldos depositados y el cronograma correspondiente.

Fechas oficiales: días de cobro de la AUH de ANSES en junio de 2026

Se informa que las jornadas de pago se distribuyeron según el último dígito del documento de identidad. El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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