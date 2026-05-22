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AUH de ANSES en junio: confirman el valor por hijo con el aumento del 2,6%

Se oficializó el incremento mensual que modificará las prestaciones de la seguridad social en todo el territorio nacional. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la movilidad automática basada en el índice inflacionario de abril, reconfigurando los saldos de la AUH.

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AUH de ANSES en junio: confirman el valor por hijo con el aumento del 2,6%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará las nuevas escalas destinadas al universo de la protección social a partir del próximo ciclo operativo. Tras procesarse el indicador del 2,6% de inflación emitido por el INDEC, se informa que la AUH de ANSES experimentará un reajuste nominal directo. Esta medida de actualización mensual automática busca preservar el valor de compra de las prestaciones destinadas a las familias sin ingresos formales.

Leé también Fechas de cobro AUH: el cronograma de ANSES para las asignaciones en junio
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El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará los montos de forma automatizada en las cuentas de seguridad social registradas. Se confirma que el reajuste del 2,6% alcanza en paralelo a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), expandiendo la cobertura del Estado nacional frente a la canasta alimentaria. El cronograma de transferencias por DNI respetará el esquema escalonado habitual para ordenar la atención en bancos.

Durante el presente período, la Administración Nacional de la Seguridad Social coordinará la unificación de los haberes base con los programas de asistencia alimentaria complementaria. Al monto indexado de la AUH de ANSES se le sumarán de oficio los saldos correspondientes a la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche según la edad de los menores. Se establece que esta centralización de pagos facilita la administración del presupuesto familiar.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de junio?

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AUH de ANSES en junio: confirman el valor por hijo con el aumento del 2,6%

AUH de ANSES en junio: confirman el valor por hijo con el aumento del 2,6%

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $144.959,44 para la zona general del país. De esta cifra indexada por movilidad, el organismo previsional transfiere mensualmente de forma directa el 80% neto de la prestación, reteniendo preventivamente el 20% restante.

Se establece que para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto nominal se ubica en la misma cifra de $144.959,44 para este período de junio. Los fondos retenidos mensualmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social se acumulan en el sistema y se liberan una vez al año, tras la certificación formal de los controles sanitarios obligatorios y el cumplimiento escolar.

¿Qué complementos extraordinarios se acreditan de forma conjunta?

Se confirma que los titulares de la AUH de ANSES acceden en la misma fecha bancaria a los fondos del programa Tarjeta Alimentar, beneficio que se asigna automáticamente según el padrón de menores registrados. Asimismo, para los hogares con niños de hasta 3 años, la Administración Nacional de la Seguridad Social adiciona el Complemento Leche, destinado a sostener la nutrición durante la primera infancia.

Se informa que la unificación de estos conceptos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite consolidar un ingreso de bolsillo que se retira directamente mediante la red de cajeros automáticos. Al operarse a través de medios electrónicos de pago, las familias bajo la órbita de la AUH de ANSES disponen de la asistencia estatal sin intermediaciones ni gestiones presenciales complejas en las oficinas de atención.

¿Cómo saber si me hacen "retenciones" desde la app Mi ANSES?

Se establece que los beneficiarios pueden ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital del organismo para verificar el estado de su liquidación mensual. El aplicativo detalla los montos retenidos y las fechas efectivas de acreditación, permitiendo un seguimiento transparente de las transferencias.

Se informa que a través de este canal virtual de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares de las asignaciones sociales también pueden realizar reclamos por demoras en los depósitos de la Tarjeta Alimentar o actualizar sus datos de contacto de manera remota, evitando gestiones presenciales innecesarias en las oficinas de atención.

Cronograma por DNI: fechas de cobro de la AUH de ANSES en junio de 2026

Se informa que las acreditaciones para el universo de la Asignación Universal por Hijo se iniciarán a partir de la segunda semana del mes. La distribución de los fondos de las asignaciones por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social se regirá estrictamente por las siguientes jornadas bancarias:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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