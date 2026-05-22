Video: la insólita jugada que provocó la eliminación de Racing de la Copa Sudamericana

Un comienzo inesperado y un empate relámpago

La noche en el estadio Presidente Perón comenzó de la peor manera para Racing. Antes del primer minuto de juego, el conjunto venezolano golpeó con un centro desde la izquierda de Michael Covea que terminó en un gol en contra de Gabriel Rojas.

El equipo local reaccionó rápidamente. Apenas tres minutos después, Gastón Martirena apareció por el segundo palo y definió con un remate bajo que se le escapó al arquero Frankarlos Benítez para establecer el 1-1.

A partir de allí, Racing tomó el control del partido y empezó a empujar a Caracas contra su propio arco. Marco Di Césare estuvo cerca de marcar de cabeza y Adrián “Maravilla” Martínez comenzó a convertirse en una amenaza constante para la defensa visitante.

El penal de Maravilla y la ilusión académica

La remontada llegó a los 36 minutos del primer tiempo. Tras una mano polémica del defensor Luis Mago dentro del área, el árbitro colombiano Jhon Ospina sancionó penal para Racing en una decisión muy discutida por los jugadores venezolanos.

“Maravilla” Martínez tomó la pelota y ejecutó: remate al ángulo derecho y 2-1 para desatar el festejo en Avellaneda.

Con la ventaja parcial y el control del encuentro, Racing parecía encaminarse hacia una victoria necesaria para seguir con vida en la Copa Sudamericana. Sin embargo, el segundo tiempo terminaría transformándose en una pesadilla.

El blooper de Tagliamonte que dejó afuera a Racing

El momento decisivo llegó a los 29 minutos del complemento y quedará marcado como una de las jugadas más insólitas del torneo. Todo comenzó con un cabezazo de Caracas tras un tiro de esquina. Matías Tagliamonte intentó despejar la pelota por encima del travesaño, pero falló en varios manotazos consecutivos.

El balón golpeó en el horizontal y nunca terminó de salir. En medio del desconcierto, el delantero Adrián Fernández chocó al arquero de Racing dentro del área chica y lo dejó fuera de acción. La pelota quedó viva y el mediocampista Irving Gudiño apareció para empujarla al gol y decretar el 2-2 definitivo.

Los jugadores de Racing reclamaron de inmediato una infracción sobre Tagliamonte. Todo el estadio pidió falta, pero desde el VAR avalaron rápidamente la decisión del árbitro y confirmaron el empate.

La escena generó una mezcla de incredulidad, bronca y desesperación entre los hinchas académicos, que veían cómo la clasificación se escapaba delante de sus ojos.

Costas quedó golpeado tras la eliminación

La eliminación dejó un fuerte impacto en Avellaneda y volvió a instalar interrogantes sobre el futuro de Gustavo Costas al frente del equipo.

Racing, que había arrancado el año con grandes expectativas internacionales tras conquistar la Copa Sudamericana 2025, no logró sostener el nivel y quedó afuera prematuramente en una zona accesible.