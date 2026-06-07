"Nos cuidamos entre todos": el mensaje de la familia del Indio Solari en plena despedida

"Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros", pidieron.

Vigilia y largas filas de espera

Los fanáticos del Indio Solari mantienen una masiva concentración en las inmediaciones del Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda, donde este domingo se realizaba el velatorio público del músico. La convocatoria comenzó con una vigilia durante la noche y la madrugada. En el inicio del velatorio, a las 10, las filas para el ingreso al predio de Villa Domínico ya superaban las 25 cuadras.

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El evento estaba previsto para comenzar a las 11 pero finalmente las puertas del Gatica se abrieron a las 10 de la mañana. Las cámaras de A24 captaron la salida de los primeros fanáticos que se mostraron emocionados y apenas pudieron expresar palabras en medio de la conmoción por la partid del Indio.

Cerca de las 11 de la mañana, la fila para ingresar al predio del polideportivo sobrepasaban las 25 cuadras y llegaba a la altura de Sarandí. De continuar recibiendo a fanáticos, podría alcanzar el centro de Avellaneda a la altura de la bajada del Puente Pueyrredón.

Los organizadores del evento prevén que la despedida puede extenderse hasta mañana. Decenas de micros con seguidores provenientes de distintos puntos del país llegaron durante la madrugada para participar de la despedida del histórico referente del rock argentino.