Desde el escenario, Los Fundamentalistas despidieron al Indio Solari en un homenaje cargado de emoción

La decisión de continuar con el concierto había sido anunciada pocas horas después de conocerse la muerte de Solari. Además, el grupo resolvió transmitir el evento de manera gratuita a través de YouTube para que los seguidores de todo el país pudieran acompañar la despedida.

Durante el recital, la emoción volvió a hacerse presente cuando Gaspar Benegas tomó la palabra ante los fanáticos. “¿La de ‘el Indio está presente’ nació acá no?“, preguntó en referencia al cántico que bajaba desde el público.

Luego agregó: “Gracias por hacernos sentir contenidos en esta fecha, es nuestra primera vez acá en la Patagonia, y nos tocó de esta manera. Muchas gracias por el apoyo”.

“Vamos a cantar Mariposa Pontiac / Rock del País, y a festejar al Indio”, cerró antes de que comenzara a sonar la canción.

El cierre del show llegó con Jijiji, uno de los temas más emblemáticos del repertorio ricotero. Tras la interpretación de la canción, los músicos abandonaron el escenario en medio de una ovación de los asistentes.

El comunicado de la banda

Horas antes del recital, Los Fundamentalistas habían difundido un mensaje en sus redes sociales para explicar la decisión de seguir adelante con la presentación. Allí reconocieron el impacto que les produjo la noticia del fallecimiento del artista. “Estamos en shock. Como todos”, expresaron.

“No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos", anunciaron.

En el mismo texto añadieron: “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio…“.

El comunicado también fue compartido por los integrantes de la banda en sus cuentas personales de redes sociales.

Más tarde se conoció que gran parte de los músicos y del equipo técnico recibió la noticia cuando acababa de aterrizar en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, en Comodoro Rivadavia.

La presentación ya tenía un valor especial para los seguidores incluso antes de la muerte de Solari. Se trató de la primera actuación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la Patagonia, un hecho que había motivado el viaje de miles de fanáticos desde distintos puntos del país para participar de una nueva "misa ricotera" en el sur argentino.