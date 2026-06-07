En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Indio Solari
Homenaje
EN COMORODO RIVADAVIA

Desde el escenario, Los Fundamentalistas despidieron al Indio Solari en un homenaje cargado de emoción

La banda decidió mantener el recital previsto en Comodoro Rivadavia pese a la muerte de su histórico líder. Los músicos se emocionaron al salir al escenario, recibieron el apoyo de miles de fanáticos y transformaron el show en una sentida despedida atravesada por abrazos, lágrimas y canciones emblemáticas.

Banner Seguinos en google DESK
El homenaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado al Indio Solari. (Foto: A24).

El homenaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado al Indio Solari. (Foto: A24).

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado llevaron adelante este sábado su show en el predio ferial de Comodoro Rivadavia, en una presentación atravesada por la conmoción que generó la muerte del Indio Solari. Pese al impacto por la noticia, la banda decidió mantener el recital y transformarlo en un homenaje cargado de emoción para el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Leé también Muerte del Indio Solari: confirmaron dónde será el velatorio para despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Muerte del Indio Solari: confirmaron el lugar del velatorio para despedir al exlíder de Los Redondos

El comienzo del espectáculo estuvo marcado por una escena que conmovió a los miles de asistentes. Apenas salieron al escenario, los integrantes del grupo se abrazaron y rompieron en llanto mientras el público respondía con un canto unánime de “Olé, olé, olé, Indio, Indio”.

Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita compartieron ese momento frente a una pantalla gigante en la que se proyectaba una imagen del músico fallecido.

Embed

La decisión de continuar con el concierto había sido anunciada pocas horas después de conocerse la muerte de Solari. Además, el grupo resolvió transmitir el evento de manera gratuita a través de YouTube para que los seguidores de todo el país pudieran acompañar la despedida.

Durante el recital, la emoción volvió a hacerse presente cuando Gaspar Benegas tomó la palabra ante los fanáticos. “¿La de ‘el Indio está presente’ nació acá no?“, preguntó en referencia al cántico que bajaba desde el público.

Luego agregó: “Gracias por hacernos sentir contenidos en esta fecha, es nuestra primera vez acá en la Patagonia, y nos tocó de esta manera. Muchas gracias por el apoyo”.

Vamos a cantar Mariposa Pontiac / Rock del País, y a festejar al Indio”, cerró antes de que comenzara a sonar la canción.

El cierre del show llegó con Jijiji, uno de los temas más emblemáticos del repertorio ricotero. Tras la interpretación de la canción, los músicos abandonaron el escenario en medio de una ovación de los asistentes.

El comunicado de la banda

Horas antes del recital, Los Fundamentalistas habían difundido un mensaje en sus redes sociales para explicar la decisión de seguir adelante con la presentación. Allí reconocieron el impacto que les produjo la noticia del fallecimiento del artista. “Estamos en shock. Como todos”, expresaron.

“No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos", anunciaron.

En el mismo texto añadieron: “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio…“.

El comunicado también fue compartido por los integrantes de la banda en sus cuentas personales de redes sociales.

Más tarde se conoció que gran parte de los músicos y del equipo técnico recibió la noticia cuando acababa de aterrizar en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, en Comodoro Rivadavia.

La presentación ya tenía un valor especial para los seguidores incluso antes de la muerte de Solari. Se trató de la primera actuación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la Patagonia, un hecho que había motivado el viaje de miles de fanáticos desde distintos puntos del país para participar de una nueva "misa ricotera" en el sur argentino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Indio Solari Homenaje
Notas relacionadas
Velatorio del Indio Solari: cómo llegar en colectivo y tren a la última "misa ricotera"
Miles de fanáticos despieron al Indio Solari: banderazos en el Obelisco porteño en la previa del velatorio
El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: "Hasta que haga falta"

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar