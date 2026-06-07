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Lluvias, alerta meteorológica y descenso de temperatura: cómo estará el clima durante la semana en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un inicio de semana marcado por precipitaciones y tiempo inestable en la Ciudad de Buenos Aires.

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El pronóstico para la semana. (Foto: archivo).

El pronóstico para la semana. (Foto: archivo).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con lluvias, viento y un marcado descenso de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Las condiciones más inestables se concentrarán entre el domingo y el lunes, mientras que desde el martes se espera una mejora gradual, aunque con jornadas más frías.

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Para este domingo 7 de junio, el organismo prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 16°C. Los vientos soplarán desde el este con velocidades de entre 7 y 31 kilómetros por hora.

El pronóstico para la semana

El panorama más complejo llegará el lunes, cuando se esperan lluvias durante buena parte del día y probabilidades que podrían alcanzar el 70%. Según el pronóstico, la temperatura se moverá entre los 12°C y los 15°C, mientras que el viento rotará al sector sur con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Se prevé que sea la jornada más inestable de la semana debido al avance de un sistema de baja presión que provocará precipitaciones persistentes, ráfagas y una caída de la temperatura.

A partir del martes comenzará una mejora de las condiciones meteorológicas. El SMN no prevé lluvias para esa jornada y estima temperaturas de entre 11°C y 15°C. El tiempo estable continuaría durante el miércoles y el jueves, con cielo mayormente nublado y registros térmicos que oscilarán entre mínimas de 10°C y máximas de 16°C.

Hacia el final de la semana podrían registrarse algunos períodos de sol. Tanto el viernes como el sábado se presentan con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre los 9°C y los 17°C.

Alerta amarilla: ¿en qué lugares del país?

Por su parte, Meteored explicó que el deterioro de las condiciones estará asociado a un proceso de ciclogénesis sobre la región del Litoral y Uruguay. Este fenómeno favorecerá la formación de lluvias más generalizadas, ráfagas intensas y tormentas que afectarán a distintos sectores del país. De acuerdo con ese pronóstico, la mayor actividad se concentrará entre la tarde del domingo y el lunes, aunque no se descartan precipitaciones aisladas desde las primeras horas del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Además del pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo en varias regiones del país.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas”, informó el organismo.

También advirtió que podrían registrarse acumulados de precipitación de entre 30 y 70 milímetros, con valores puntualmente superiores en algunas localidades.

Las provincias alcanzadas por la advertencia son Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, el norte de La Pampa y el este de Santiago del Estero. En la provincia de Buenos Aires, la alerta comprende sectores de General Villegas, Rivadavia, Pellegrini, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Salliqueló, Adolfo Alsina y Guaminí.

Para el lunes, la situación cambiará de ubicación. La alerta amarilla por tormentas quedará circunscripta a Formosa, mientras que el norte bonaerense, el sur de Entre Ríos, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires estarán bajo alerta amarilla por lluvias.

“El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indicó el SMN.

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