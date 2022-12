Ante la marcada suba de casos de coronavirus, todas las recomendaciones a tener en cuenta

medico prueba positiva pixabay.jpg Detectan el primer caso de coinfección por viruela del mono, coronavirus y VIH (Foto: Pixabay).

Recomendaciones ante la suba de casos de COVID-19

Frente al aumento de casos de coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Transporte de la Nación recomendaron tomar ciertos cuidados. Estos son:

Si pasaron más de cuatro meses desde la última dosis de protección contra Covid-19, se recomienda acercarse a un vacunatorio, centro de salud u hospital, para aplicarse un refuerzo, especialmente en personas mayores de 50 años.

Utilización del barbijo en colectivos y trenes de corta y larga distancia, y en todo el sistema de transporte público.

de corta y larga distancia, y en todo el sistema de transporte público. En espacios cerrados la ventilación debe ser cruzada y constante para garantizar la circulación del aire.

para garantizar la circulación del aire. Se aconseja, tanto en trenes como en colectivos , abrir una ventanilla en la parte de adelante y otra en la parte de atrás , de lados opuestos. Esto garantiza la circulación y renovación del aire.

, de lados opuestos. Esto garantiza la circulación y renovación del aire. Lavado frecuente de manos

Se recomienda mantener la mayor distancia posible y evitar aglomeraciones.

Toser y estornudar en el pliegue del codo.

Trasladar las actividades, dentro de lo posible, al aire libre.

CORONAVIRUS-TAPABOCAS-TRANSPORTE-BARBIJOS-FOTO MIN TRANSPORTE.jpg

Recomendaciones para personas sintomáticas

Si sos mayor de 50 años, tenés condiciones de riesgo o sos personal que trabaja con personas vulnerables, tenés prioridad para hacerte una prueba diagnóstica ante la aparición de síntomas.

Si no pertenecés a estos grupos y tenés síntomas leves, lo mejor que podés hacer es tomar precauciones para no transmitir a los demás. No hace falta testearte: las precauciones son las mismas para todas las respiratorias.

NO acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos mientras tengas síntomas.

Usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados.

Lavado de manos.

Ventilación de ambientes.

Evitar contacto con personas vulnerables.

coronavirus.jpg Recomendaciones para personas sintomáticas

Coronavirus: ¿qué hago si tengo diagnóstico confirmado o síntomas compatibles con COVID-19?

Si sos mayor de 50 años o tenés condiciones de riesgo y te dio positivo el test, tenés que hacer todo lo recomendado anteriormente, pero, además, control clínico estricto y seguir las recomendaciones que te indiquen.

Si trabajás con poblaciones vulnerables (personal de salud, carcelario, personas que prestan cuidado a personas vulnerables.) y te dio positivo: