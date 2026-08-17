Apagón masivo en La Plata: un incendio y explosión dejó a varios barrios completamente a oscuras

En algunos cruces importantes, la visibilidad era mínima y los conductores debían desplazarse con especial precaución.

Equipos de emergencia trabajaban desde la madrugada para determinar el alcance de los daños y avanzar con la recuperación del servicio.

Apagón masivo en La Plata: un incendio dejó a varios barrios completamente a oscuras. (Foto: X)

EDELAP emitió un comunicado luego de la explosión e incendio en una central eléctrica de La Plata

EDELAP, la empresa privada de distribución y comercialización de electricidad de La Plata y ciudades aledañas, emitió un comunicado. En el escrito se informa que a las 02:30 hs de la madrugada de este lunes feriado y, por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Subestación Tolosa.

“El foco pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP. De manera preventiva, se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños”, destaca.

Como consecuencia del incidente, “se encuentra afectado el servicio eléctrico en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet”.

La empresa ya se encuentra trabajando en la “reconfiguración de su red para normalizar el suministro, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud”.

“EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio”, señalaron.

En el cierre del comunicado, la empresa pidió disculpas a los vecinos afectados por los inconvenientes y confirmó que mantendrá informados a los usuarios sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales.