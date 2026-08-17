En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Incendio
La Plata
EXPLOSIÓN

Apagón masivo en La Plata: un incendio y explosión dejó a varios barrios completamente a oscuras

Una explosión en una subestación eléctrica provocó un corte de luz de gran magnitud durante la madrugada. Varias localidades de la zona norte platense quedaron afectadas y cuadrillas trabajan para restablecer el servicio.

Banner Seguinos en google DESK
Apagón masivo en La Plata: un incendio y explosión dejó a varios barrios completamente a oscuras
Apagón masivo en La Plata: un incendio dejó a varios barrios completamente a oscuras. (Foto: X)

Apagón masivo en La Plata: un incendio dejó a varios barrios completamente a oscuras. (Foto: X)

Un apagón de grandes dimensiones sorprendió durante la madrugada de este lunes a vecinos de La Plata y distintas localidades de la zona norte del Gran La Plata, luego de que un transformador sufriera una explosión y se desatara un incendio en una instalación eléctrica ubicada en Tolosa.

Leé también Una familia entera muerta y una casa incendiada: la estremecedora hipótesis que investiga la Policía
Encontraron muertos a una madre, su esposo y sus seis hijos en su casa: la principal hipótesis de la Policía

El incidente se produjo cerca de las 2.30 de la madrugada en una subestación situada en la zona de las calles 9, entre 527 y 528. Al menos cuatro dotaciones de Bomberos fueron desplegadas para controlar las llamas, mientras personal técnico comenzó a trabajar sobre las instalaciones afectadas.

E incidente provocó la salida de servicio del suministro en una extensa área. La interrupción alcanzó principalmente a Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell y sectores de Villa Elisa, además de zonas próximas al norte del casco urbano platense.

La impactante imagen de Tolosa completamente a oscuras

La magnitud del apagón pudo observarse durante una recorrida realizada por un móvil de A24. El corte no solo dejó sin electricidad a las viviendas. La falta de alumbrado público complicó seriamente la circulación durante las primeras horas de la mañana, cuando todavía faltaba tiempo para que comenzara a amanecer.

En algunos cruces importantes, la visibilidad era mínima y los conductores debían desplazarse con especial precaución.

Equipos de emergencia trabajaban desde la madrugada para determinar el alcance de los daños y avanzar con la recuperación del servicio.

Apagón masivo en La Plata: un incendio dejó a varios barrios completamente a oscuras. (Foto: X)

Apagón masivo en La Plata: un incendio dejó a varios barrios completamente a oscuras. (Foto: X)

EDELAP emitió un comunicado luego de la explosión e incendio en una central eléctrica de La Plata

EDELAP, la empresa privada de distribución y comercialización de electricidad de La Plata y ciudades aledañas, emitió un comunicado. En el escrito se informa que a las 02:30 hs de la madrugada de este lunes feriado y, por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo un incendio en una instalación perteneciente a la Subestación Tolosa.

“El foco pudo ser sofocado gracias al accionar conjunto de Bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP. De manera preventiva, se procedió a la evacuación de vecinos de inmuebles aledaños”, destaca.

Como consecuencia del incidente, “se encuentra afectado el servicio eléctrico en sectores del casco urbano de La Plata y en los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet”.

La empresa ya se encuentra trabajando en la “reconfiguración de su red para normalizar el suministro, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud”.

“EDELAP ha dispuesto todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio”, señalaron.

En el cierre del comunicado, la empresa pidió disculpas a los vecinos afectados por los inconvenientes y confirmó que mantendrá informados a los usuarios sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Incendio La Plata Noticias A24
Notas relacionadas
Hacinamiento, abandono y horror: descubrieron un geriátrico clandestino tras un incendio
Incendio en un edificio lindero al domicilio de Cristina Kirchner en Constitución
Explosión y apagón en La Plata: el dramático relato del vecino de la subestación incendiada

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar