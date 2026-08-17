En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
La Plata
Incendio
INCENDIO Y APAGÓN

Explosión y apagón en La Plata: el dramático relato del vecino de la subestación incendiada

Ocurrió durante la madrugada en una subestación eléctrica de Tolosa y provocó el derrumbe de una pared de siete metros. La familia que vive junto a la instalación contó cómo fue el momento y qué daños sufrió la vivienda.

Banner Seguinos en google DESK
Apagón masivo en La Plata: el dramático relato del hombre que vive junto a la subestación incendiada

Apagón masivo en La Plata: el dramático relato del hombre que vive junto a la subestación incendiada

Una fuerte explosión sacudió durante la madrugada de este lunes a la localidad de Tolosa, en La Plata, luego de que se incendiara una instalación de la subestación eléctrica ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. El episodio provocó un derrumbe y obligó a evacuar de manera preventiva a los vecinos de las viviendas cercanas.

Leé también Incendio en un edificio lindero al domicilio de Cristina Kirchner en Constitución
El foco principal ya fue apagado y los bomberos trabajan para determinar cómo comenzaron las llamas. (Foto: captura de pantalla)

La situación generó importantes daños materiales en la zona y dejó sin suministro eléctrico a distintos sectores de La Plata. Entre las propiedades afectadas se encuentra una casa familiar ubicada prácticamente al lado de la subestación.

La instalación afectada pertenece a la subestación Tolosa de Edelap, ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. Las causas del incendio todavía son investigadas.

Una de las familias que vivió el momento a pocos metros del lugar fue la de José, un hombre que reside en una vivienda familiar lindera a la subestación. Su sobrino Jorge, que fue uno de los primeros en llegar, contó en diálogo con A24 el dramático momento que atravesaron.

“Mi tío estaba durmiendo a plena hora de la madrugada. Habíamos vuelto de una cena familiar. Se escuchó la explosión, se levantó y lo hicieron evacuar junto a los vecinos”, relató.

El hombre explicó que su tío pudo observar desde la ventana de su habitación lo que estaba sucediendo del otro lado de la vivienda. “El vecino de al lado le gritaba el nombre. Mi tío vio por la ventana de su pieza todo lo que ocurrió. Veía la llama, la pared tirada”, contó.

Ante la magnitud de la explosión, José bajó rápidamente para intentar ponerse a salvo y también buscar a sus animales. “Bajó a buscar al perro. Cuando vio semejante escenario, nada, ya evacuó. Entraron los bomberos”, explicó Jorge.

El rescate de las mascotas después de la explosión

En medio de la evacuación, una de las principales preocupaciones de la familia fueron las mascotas que habían quedado dentro de la casa. “Pudieron evacuar tranquilamente. Pudieron rescatar al perro, que estaba abajo de la parrilla”, contó Jorge.

El animal estaba asustado y fue encontrado por una mujer que se encontraba colaborando en el lugar. “Lo rescató una chica, Valeria, que le agradezco mucho que lo haya rescatado”, expresó.

Más tarde, Jorge volvió a ingresar a la vivienda para buscar al gato de la familia. “Después yo me metí más tarde a rescatar al gato porque estaba en el lavadero de la casa”, relató.

Para la familia, que todos estuvieran a salvo terminó siendo lo más importante después del desastre. “Mi tío de integridad está bien, a las mascotas no les pasó nada y eso es lo más importante. Lo material se puede solucionar”, sostuvo.

El paredón de siete metros que se derrumbó

La parte trasera de la vivienda familiar se encuentra prácticamente pegada a la subestación. Según explicó Jorge, detrás de la pileta hay un paredón de unos siete metros que separaba el terreno de la instalación eléctrica.

“La medianera nuestra, o sea, la parte trasera, da a los siete metros de pared que se cayeron de la usina”, explicó.

El derrumbe fue uno de los momentos que más preocupación generó entre los familiares, que cuando recibieron el llamado temieron que la estructura hubiera caído directamente sobre la vivienda.

“Nuestro miedo cuando nos llamaron era que se hayan caído los siete metros de pared del lado del terreno nuestro”, contó.

Finalmente, la familia pudo comprobar que la casa no había sufrido daños estructurales importantes. “Gracias a Dios, la casa no le ocurrió nada. Está en su integridad completa. Lo único que sufrió daño fue la pileta y el cantero de mi abuela”, detalló Jorge.

Sin embargo, explicó que toda la zona quedó afectada. “La más complicada es la nuestra, pero también el vecino que da a la 527 está afectado, tiene la medianera afectada. En general, yo creo que toda la cuadra, por lo menos, tiene ciertos daños en las estructuras y todo eso, pero nada grave”, señaló.

Y resumió cómo viven las horas posteriores al desastre: “Todo se puede solucionar”.

Jorge también explicó que el transformador se encontraba a pocos metros de la vivienda, detrás de la pileta, aunque los vecinos no podían verlo directamente porque había una estructura construida encima.

“Está unos 20 metros hacia atrás y detrás de la pileta y el paredón que se cayó está el transformador”, detalló.

Según explicó, el equipo tenía una construcción encima y una losa que impedía advertir desde la vivienda qué había debajo.

Las imágenes tomadas durante la cobertura mostraron parte del impacto que tuvo el fuego en el terreno. Los árboles cercanos quedaron chamuscados como consecuencia de la explosión y las altas temperaturas.

Una subestación que estaba allí desde antes de la urbanización

La instalación eléctrica lleva décadas en el lugar. Jorge contó que ya estaba allí cuando su abuelo adquirió el terreno. “Mi abuelo, cuando hicieron el terreno, ya estaba. Yo no tengo certeza de qué año fue, pero ya mi mamá, que vivió acá siempre de chica, me dijo que ya tenía uso de razón y estaba”, explicó.

La zona fue creciendo con el paso de los años alrededor de la subestación, hasta quedar completamente urbanizada.

Mientras tanto, la familia todavía no tiene precisiones sobre cuándo podrá regresar definitivamente a la vivienda ni cuánto demorarán las tareas para retirar los escombros y reparar el paredón.

“Ahora mismo no tengo ningún tipo de información clara”, dijo Jorge, aunque estimó que los trabajos podrían llevar tiempo.

Pese al miedo y los daños materiales, el hombre volvió a remarcar que lo principal fue que su tío y las mascotas sobrevivieron al episodio. “Como te digo, acá lo importante en realidad es que mi tío está bien, están bien los animales y esto se arreglará después con Edelap y ya está”, afirmó.

Y cerró con una frase que resume el alivio de la familia después de la explosión: “Gracias a Dios la sacamos barata y hay que agradecer eso a Dios”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
La Plata Incendio Noticias A24
Notas relacionadas
Ocho cadáveres mutilados y vehículos incendiados: el macabro hallazgo en una mina
Apagón masivo en La Plata: una explosión e incendio dejó a varios barrios sin luz
Video impactante: dos delincuentes atacaron a las empleadas de una farmacia para robar la recaudación

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar