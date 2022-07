Argentina, cada vez más complicada en el ranking de la inflación en el mundo

massa y guzmán.jpg

Inflación, un desafío urgente

El mundo también ha tenido un salto inflacionario en los primeros meses de este año. Como se ha dicho varias veces, por funcionarios desde el FMI hasta presidentes, ministros y ciudadanos comunes, hay dos factores preponderantes: la salida de la pandemia ( que dejó una mega emisión de dinero en el mundo) y la invasión de Rusia a Ucrania. El mundo debate si la inflación que regresó es un factor transitorio, aunque difícil de combatir. Estados Unidos tiene la inflación más alta de los últimos 40 años y la zona de la Unión Europea, también, tiene un record de decadas con el 8,9% anualizado.

Pero los márgenes de acción son mucho más amplios que los de la Argentina. La Tasa de interés subió tanto en Estados Unidos como en Europa. La FED, esta semana, la colocó en el 2,50 - 2,75% anual. Lo que actúa como un "aspirador" de dólares o inversiones, que abordaron mercados emergentes y más riesgosos, como por ejemplo, la Argentina. Esto complica al país en su ya limitadísimo acceso a divisas, si no es por la venta de la cosecha del campo.

Pero para el país además, el problema de la inflación es precedente. Es muy elevada desde hace más de una década, por referirnos al último ciclo de gobiernos kirchneristas y los cuatro años de Mauricio Macri.

la inflación hasta ahora, anualizada de 2022, entre las más altas de los últimos 50 años. (Foto: IARAF)

Si se toman los índices de los últimos 50 años, el ranking de la Argentina está claramente liderado por las "hiper" de 1989 y 1990. Pero este 64% anualizado - hasta el momento - se ubica en el 18° lugar. Pero además, apenas a 3 lugares de la inflación de 3 dígitos, dato que algunos consultores y analistas económicos daban por descontado. Al menos, antes del desembarco de Sergio Massa como "superministro".

Inflación alta para el país y para el mundo

La inflación tuvo tanto en Argentina como en otros países un salto de nivel pero en nuestro país fue un salto muy superior al promedio mundial. Es así en lo que va del año, se destacan dos países tuvieron mayor inflación que la Argentina: Turquía tuvo una inflación del 11,1% (Argentina del 3,9%) y en marzo Rusia tuvo una inflación del 7,6% (Argentina del 6,7% su máximo del año).

Argentina en marzo de este año tuvo una inflación mensual del 6,7%, una de las más altas del mundo, en una economía golpeada por la inflación globalizada (Foto: IARAF)

De estos cuadros surge que la Argentina tiene con la inflación un problema precedente a lo que trajo la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Los datos del país hablan por sí solos al volver sobre los últimos 50 años.

dos hiperinflaciones: 1989 y 1990

14 años con tasas del 100% (¿2022 será el 15°?)

38 años con dos dígitos o máas (incluidos los anteriores)

Solo 12 años con inflación del 10% o menos

silvina batakis.jpg

La economía mundial en 2021 tuvo un aumento del 7,9 % a nivel global por la pandemia. En 2022, la economía anualizada tiene un arrastre del 19,2% para el mundo. Es decir, le sumó casi 12 % a lo que dejó la pandemia. Por eso Georgieva hablo de la "tragedia sobre una tragedia".

En la Argentina, la inflación tiene una dinámica propia, que impactan mas que los fenómenos internacionales. En 2021, la inflación saltó del 42,02% (2020) al 50,9% . Y para 2022, sin seguir peores pronósticos mantengamos el 64% anualizado hasta ahora, el salto es de 15 puntos. Es decir, mucho más que lo que podría asumirse como el costo globalizado de la guerra en Europa.

Desde fines de la década pasada, la Argentina está entre los países con mayor inflación en el mundo, antes de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania (Foto: FMI)

Acumular reservas, en una economía mundial en retracción

La Argentina también ha tenido un ciclo negativo en el cuidado de las escasas reservas. En el año 2021, el Banco Central acumuló unas pocas reservas, US$ 627 millones de dólares. La llegada de US$ 4.000 millones por los DEG (Derechos especiales de giro, la moneda del FMI) trajo algo más que oxígeno a la economía nacional. Pero en el arranque de 2022, el panorama se revirtió, a la par de las crisis o "corridas". El Central vendió (perdió) US$ 589 millones. La primera revisión aprobada por el FMI supuso el desembolso de dólares. Pero se utilizan para pagar el compromiso firmado por Martín Guzmán al renegociar la deuda con el Fondo contraída por Mauricio Macri.

Pero el panorama para la Argentina, en el mercado global. Tiene prácticamente vedado el crédito internacional con el alto número del riesgo país. El primer día de Sergio Massa como superministro lo hizo bajar a niveles del tiempo de Guzmán, que eran igualmente altos. Para peor, la FED de Estados Unidos advierte que habrá más ajustes de sus tasas. Superar el 3% sería un récord en décadas, muy negativo para la Argentina. Este tema también encarece el pago de la deuda en dólares.

Para finalizar, volvamos a los dichos del economista jefe del Fondo mientras Batakis era la ministra de Economía (este martes pasado): “Creo que la cifra de la inflación está por encima del 60% y las expectativas pueden seguir aumentando en lo que resta del año”, dijo Pierre-Olivier Gourinchas.

"La primera prioridad de la Argentina debe ser devolver la inflación a un entorno más estable", finalizó.

"Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo", escribió Sergio Massa, el flamante superministro.

¿Son los mismos objetivos?