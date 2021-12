Argentina: ocho de cada diez niños víctimas de abuso sexual lo cuentan en la escuela

"Me da vergüenza", confiesa, Tatiana. Ella se siente culpable por no haber visto antes las señales de que su pequeño hijo estaba siendo víctima de abuso sexual.

El contexto de Tatiana se da en un país donde, según cifras de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, el 87,4% de las víctimas que indicaron haber sufrido ofensas sexuales manifestaron no haber denunciado el hecho.

"En el ámbito familiar el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es el tipo de maltrato infantil menos denunciado. La información recopilada por Unicef en distintos países de la región de América Latina y el Caribe muestra que entre el 70% y el 80% de las víctimas de abuso sexual son niñas, que en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y en tres cuartas partes son familiares directos", afirma un informe sobre el abuso sexual infantil realizado por UNICEF.

Importancia de la ESI en las escuelas para prevenir el abuso sexual

Según el Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires, el 80% de los menores que denunciaron abuso sexual se dieron cuenta por primera vez de que eran víctimas de este delito en la escuela, cuando en las clases de ESI escucharon qué no podían hacerles en relación a su propio cuerpo.

Según Lucía García, maestra de primaria de una escuela en la ciudad de Buenos Aires, los niños no siempre denuncian directamente lo que les sucede, generalmente vienen con una pregunta al aire relacionada con el tema: "tal vez te preguntan si está bien que una nena de 12 salga con un tipo de 21 o si está bien que un tipo quiera verla fuera de una red social", pero también hay casos donde se activa un protocolo y es cuando la denuncia es contundente.

"Hay casos en que la niña o el niño te dice, 'mirá mi tío me obliga a hacer esto o aquello y a mí no me gusta', y vos tenés que activar la alarma y el protocolo", comenta García y agrega "la ESI es importante porque es allí donde los niños y niñas entienden la relación de ellos y los demás con su cuerpo, no se habla de abuso específicamente con los más chiquitos y los niños que generalmente empiezan a hablar son de 5 grado en adelante".

Mariana Lobosco, maestra de primaria, hay distintos tipos de abusos y dependiendo de esos abusos se activan distintos protocolos. "Hubo un caso en el que una nena denunció que un compañero de su misma clase la había abusado sexualmente, allí el protocolo empezó con llamar a los padres de ambos"; en el caso que el abusador o perpetrador sea un familiar directo de la víctima, el protocolo es distinto y lo maneja la escuela con el área de protección al menor.