Estaba acompañado por camionetas y móviles de la fuerza local, que tuvieron que entrar por otra propiedad lindante, ya que los usurpadores desviaron el curso de un arroyo a lo largo del acceso.

Una vez dentro, los oficiales debieron correr chapas y restos del puesto de Gendarmería incendiado días atrás, que los mapuches usaban como barricada.

mapuches villa mascardi.jpg Foto: gentileza bariloche2000.com

“Entramos con el grupo COER de la Policía de Río Negro. Hice una recorrida, encontramos varios focos de incendios, bolsas con basura y piedras apiladas por todos lados”, contó Frutos en declaraciones al diario Río Negro.

De acuerdo al medio, al momento del operativo no había personas en su propiedad y que tampoco se cruzaron con los encapuchados. No obstante, el hombre tuvo que entrar protegido con un chaleco antibalas.

“Fueron minutos muy tensos”, explicó Frutos, que es el presidente de la junta vecinal de Villa Mascardi. En declaraciones a A24, también sostuvo: "Mi casa tiene 35 metros cuadrados. Es una cabañita mínima, es lo que pude lograr".

mapuches villa mascardi 2.jpg Foto: @teclapatagonia

Y agregó: "Acá no se puede sembrar nada, es todo bosque nativo al que no se lo puede tocar. Tampoco hay desarrollos turísticos, son casas particulares como la mía. Esto no es ninguna comunidad mapuche porque no está registrada por el INAI y son despreciados por las verdaderas comunidades mapuches".

La polémica sigue creciendo en el sur tras una serie de tomas de parte de integrantes de la comunidad Mapuche en Villa Mascardi. Días atrás se vivió una fuerte tensión cuando un grupo incendió un puesto móvil de la Gendarmería que había sido colocado recientemente a pedido de la gobernadora.