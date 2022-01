En medio de una manifestación, un grupo de mapuches atacaron con piedras a dos turistas en El Bolsón.

En este contexto, dos jóvenes resultaron heridos y lo confirmaron en sus redes sociales. “Así me dejaron a mí y a un amigo cuando queríamos saber por qué estaban frenando el acceso a El Bolsón. La gendarmería no podía hacer nada y los once “mapuches” haciendo lo que querían, tirando piedrazos y pegándonos con palos en la cabeza”, dijo Marcos Galderesi.

El hombre se encontraba de vacaciones con su amigo y fue atacado. En diálogo con A24, Galderesi contó que le dieron un palazo “a traición”. “Yo no lo vi. No llegué a esbozar cinco palabras que ya me habían pegado”, sostuvo.

“Tranquilamente pudieron habernos matado. Nos salvamos porque el palo con el que pegaron justo no tenía un clavo salido, o no sé”, señaló.

En tanto, confió que no realizó la denuncia por el hecho. “Una persona que pega un palazo en la cabeza en un país serio, va preso. Hoy está tomando un mate en estos momentos. Yo no quise ni denunciar por la burocracia que significa eso, que es un desastre”, afirmó.