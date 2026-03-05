ATENCIÓN empleadas domésticas: ¿de cuánto es el bono extra en marzo?

Cómo fue el aumento salarial para empleadas domésticas

La actualización salarial para el personal de casas particulares se estableció mediante un incremento del 3% aplicado en dos etapas del 1,5% cada una.

Según lo acordado en la mesa de negociación, los aumentos se calcularon sobre la base salarial correspondiente a enero de 2026 y no son acumulativos, lo que significa que cada tramo se aplica directamente sobre ese salario de referencia.

El primer ajuste comenzó a regir en febrero y el segundo tramo entró en vigencia el 1° de marzo, impactando en los salarios que se liquidarán en abril.

Este esquema busca acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo del sector, aunque desde distintos espacios sindicales sostienen que las revisiones salariales deberán continuar durante el año.

Cuánto cobra una empleada doméstica en marzo de 2026

Con el segundo tramo del aumento ya vigente, los valores mínimos que deben percibir las trabajadoras registradas en marzo quedaron definidos según la categoría laboral y la modalidad de trabajo (con retiro o sin retiro).

Los salarios establecidos corresponden a los mínimos legales, por lo que los empleadores pueden pagar montos superiores si así lo acuerdan con la trabajadora.

Categoría 1: Supervisoras

Esta categoría corresponde a quienes coordinan y supervisan las tareas realizadas por otros trabajadores del hogar.

Por hora: $4.013,30 (con retiro) $4.382,63 (sin retiro)

Salario mensual: $500.649,26 (con retiro) $556.024,76 (sin retiro)



Las supervisoras suelen trabajar en hogares donde hay más de un empleado doméstico, organizando las tareas y controlando su cumplimiento.

Categoría 2: Personal para tareas específicas

Incluye a trabajadores que realizan funciones especializadas dentro del hogar, como cocineros profesionales o personal con conocimientos técnicos.

Por hora: $3.807,87 (con retiro) $4.161,54 (sin retiro)

Salario mensual: $466.154,67 (con retiro) $517.277,03 (sin retiro)



Estas tareas requieren formación o habilidades específicas, por lo que el salario mínimo es superior al de otras categorías.

Categoría 3: Caseros

En esta categoría se encuentran quienes viven en el lugar de trabajo y se encargan del cuidado general de la vivienda o del predio.

Por hora: $3.599,86

Salario mensual: $455.160,14

El personal casero suele desempeñar funciones como mantenimiento del hogar, vigilancia y cuidado del espacio, dependiendo del acuerdo con el empleador.

Categoría 4: Asistencia y cuidado de personas

Esta categoría incluye a quienes brindan asistencia a niños, adultos mayores o personas con discapacidad, sin realizar tareas terapéuticas especializadas.

Por hora: $3.599,86 (con retiro) $4.012,14 (sin retiro)

Salario mensual: $455.160,14 (con retiro) $505.578,34 (sin retiro)



El cuidado de personas es uno de los servicios más demandados en el país, especialmente en hogares con adultos mayores.

Categoría 5: Personal para tareas generales

Es la categoría más extendida dentro del sector. Comprende a quienes realizan limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y otras tareas domésticas habituales.

Por hora: $3.348,37 (con retiro) $3.599,86 (sin retiro)

Salario mensual: $410.773,52 (con retiro) $455.160,14 (sin retiro)



En muchos hogares, esta categoría incluye a empleadas que trabajan algunas horas por semana, lo que implica que su salario se calcula según las horas efectivamente trabajadas.

El bono extra que se paga en febrero y marzo

Además del aumento salarial, el acuerdo paritario incorporó una suma fija no remunerativa que debe pagar el empleador por única vez.

Este refuerzo económico se divide en dos pagos: uno en febrero y otro en marzo, y su monto depende de la cantidad de horas semanales que la trabajadora tenga declaradas.

Los valores establecidos son los siguientes:

Hasta 12 horas semanales: $8.000 en febrero $8.000 en marzo

Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500 en febrero $11.500 en marzo

Más de 16 horas semanales: $20.000 en febrero $20.000 en marzo



En el caso de las trabajadoras sin retiro, el monto del bono es de $20.000 en cada mes, independientemente de la cantidad de horas trabajadas.

Esto significa que una empleada doméstica con jornada amplia puede recibir hasta $40.000 adicionales entre ambos meses.

Por qué el bono es “no remunerativo”

El refuerzo económico establecido en el acuerdo salarial tiene la particularidad de ser no remunerativo.

Esto implica que no se incluyen aportes ni contribuciones a la seguridad social, por lo que el empleador paga el monto completo directamente a la trabajadora.

Sin embargo, la normativa establece que el pago debe figurar en el recibo de sueldo, identificado con un concepto específico que permita dejar constancia formal del beneficio.

De esta manera se busca garantizar transparencia en el pago y evitar posibles conflictos administrativos o laborales.

Qué pasa con las empleadas domésticas no registradas

Uno de los problemas persistentes en el sector es el alto nivel de informalidad laboral.

Cuando una trabajadora no está registrada, no existe garantía de que perciba los salarios mínimos establecidos por la normativa ni los bonos extraordinarios acordados en las negociaciones salariales.

Además, la falta de registro implica la pérdida de derechos laborales fundamentales, entre ellos:

Vacaciones pagas

Licencias por enfermedad

Licencia por maternidad

Aportes jubilatorios

Cobertura de riesgos del trabajo

Por esta razón, las autoridades laborales recuerdan que registrar correctamente al personal doméstico es una obligación legal del empleador.

Los adicionales que pueden aumentar el salario

Además del salario básico, existen dos adicionales que pueden incrementar los ingresos de las trabajadoras del sector.

Zona desfavorable

Quienes trabajan en determinadas regiones del sur del país reciben un plus del 30% sobre el salario mínimo.

Este adicional alcanza a las siguientes jurisdicciones:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones (Buenos Aires)

El objetivo es compensar el mayor costo de vida en estas regiones.

Antigüedad

También corresponde un adicional del 1% por cada año trabajado para el mismo empleador.

Este monto se calcula sobre el salario mensual y debe aparecer claramente detallado en el recibo de sueldo.

En empleadas con varios años de trabajo continuo, este concepto puede representar una diferencia significativa en el ingreso final.

Qué se espera para los próximos meses

El esquema salarial vigente define los valores mínimos para el primer trimestre de 2026, aunque desde el sector anticipan que podrían realizarse nuevas revisiones durante el año.

Las actualizaciones dependen de las negociaciones entre representantes de los trabajadores, empleadores y autoridades gubernamentales, que evalúan periódicamente la evolución de la economía.

Mientras tanto, las escalas actuales establecen el piso salarial para el trabajo en casas particulares, una actividad clave para la organización de millones de hogares en todo el país.