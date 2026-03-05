En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Donald Trump
Casa Rosada

Milei viaja a Miami para una cumbre y no se descarta un nuevo encuentro con Donald Trump

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el Presidente parte rumbo a Estados Unidos para participar, junto a otros mandatarios de la región, de un encuentro convocado por su par estadounidense. La Argentina Week y la asunción de Kast siguen en la agenda.

Stella Gárnica
Javier Milei fue invitado por Donald Trump a la Cumbre de Seguridad hemisférica (Foto: archivo).

Javier Milei parte este viernes rumbo a Miami para participar el sábado de la cumbre “Escudo de las Américas”, una reunión de seguridad que organizó Donald Trump con el objetivo de crear un bloque de cooperación entre los países de la región contra bandas criminales, cárteles narcoterroristas y la migración irregular. Inclusive, el foro tiene como meta formar un bloque ante posibles amenazas bélicas.

Así lo informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante la presentación oficial de la Cumbre de Seguridad convocada por la Casa Blanca y a la que ya asiste el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti.

Según pudo confirmar A24.com, Milei partirá este viernes a las 12 en el avión presidencial AR01 acompañado por una reducida comitiva integrada por su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari.

Además de Milei, Trump invitó a otros presidentes de la región, entre ellos: Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile, presidente electo), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

La cumbre fue convocada en medio de la escalada bélica en Medio Oriente en un hotel propiedad del presidente estadounidense, en Doral, estado de Florida, bajo la consigna de "consolidar un bloque de naciones latinoamericanas para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región”, según anunció la Casa Blanca.

Según confiaron fuentes de la Casa Rosada, Milei espera mantener un nuevo encuentro cara a cara con su par norteamericano el sábado para terminar de sellar la alianza estratégica entre ambos países, que ya cuenta con la firma del acuerdo de comercio y aranceles recíprocos.

En tanto, restaba confirmar la agenda que Milei mantendrá en Estados Unidos hasta el lunes, cuando tiene previsto volar a Nueva York para inaugurar el evento Argentina Week.

Los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; el titular del Banco Central, Santiago Bausili y los gobernadores de 9 provincias aliadas, se sumarán a la gira de Milei para formar parte del Argentina Week.

Allí, medio gobierno de La Libertad Avanza se mostrará acompañado por mandatarios provinciales para presentar al país como una tierra de oportunidades para inversores externos, especialmente en materia de explotación de la minería, energía, agro, industria farmacéutica, Inteligencia Artificial y desarrollo nuclear.

En una reunión en Olivos con el embajador norteamericano, Peter Lamelas, el presidente argentino ratificó el total alineamiento de Argentina con Estados Unidos, tanto en seguridad nacional, regional como en geopolítica mundial. Y si bien no recibió el pedido de intervenir en la guerra contra Irán, en su entorno dijeron que lo analizarían si se lo pidieran.

Tras su participación en la feria Argentina Week, Milei tiene previsto viajar a Chile para participar el miércoles 11 de la asunción de Kast.

Por otra parte, en la Casa Rosada no estaba confirmada aún una posible visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mientras evaluaban la conveniencia de postergar nuevas giras de Milei que estaban previstas para los próximos meses a Israel, Reino Unido y otro país de Europa teniendo en cuenta el conflicto en Medio Oriente.

Por Stella Gárnica
