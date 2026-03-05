Milei viaja a Miami para una cumbre y no se descarta un nuevo encuentro con Donald Trump

La cumbre fue convocada en medio de la escalada bélica en Medio Oriente en un hotel propiedad del presidente estadounidense, en Doral, estado de Florida, bajo la consigna de "consolidar un bloque de naciones latinoamericanas para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región”, según anunció la Casa Blanca.

Según confiaron fuentes de la Casa Rosada, Milei espera mantener un nuevo encuentro cara a cara con su par norteamericano el sábado para terminar de sellar la alianza estratégica entre ambos países, que ya cuenta con la firma del acuerdo de comercio y aranceles recíprocos.

En tanto, restaba confirmar la agenda que Milei mantendrá en Estados Unidos hasta el lunes, cuando tiene previsto volar a Nueva York para inaugurar el evento Argentina Week.

Los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger; de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; el titular del Banco Central, Santiago Bausili y los gobernadores de 9 provincias aliadas, se sumarán a la gira de Milei para formar parte del Argentina Week.

Se acerca el Argentina Week, el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente con la participación confirmada en la apertura del evento del Presidente Javier Milei, a quien agradezco especialmente por su apoyo a esta iniciativa.



Del 9 al 12 de… — Alec Oxenford (@alejandrito) January 24, 2026

Allí, medio gobierno de La Libertad Avanza se mostrará acompañado por mandatarios provinciales para presentar al país como una tierra de oportunidades para inversores externos, especialmente en materia de explotación de la minería, energía, agro, industria farmacéutica, Inteligencia Artificial y desarrollo nuclear.

En una reunión en Olivos con el embajador norteamericano, Peter Lamelas, el presidente argentino ratificó el total alineamiento de Argentina con Estados Unidos, tanto en seguridad nacional, regional como en geopolítica mundial. Y si bien no recibió el pedido de intervenir en la guerra contra Irán, en su entorno dijeron que lo analizarían si se lo pidieran.

Tras su participación en la feria Argentina Week, Milei tiene previsto viajar a Chile para participar el miércoles 11 de la asunción de Kast.

Por otra parte, en la Casa Rosada no estaba confirmada aún una posible visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mientras evaluaban la conveniencia de postergar nuevas giras de Milei que estaban previstas para los próximos meses a Israel, Reino Unido y otro país de Europa teniendo en cuenta el conflicto en Medio Oriente.