Cambian los cajeros automáticos: esto es lo que hay que hacer sí o sí antes de poner la tarjeta

Cómo funciona el “skimming”, la estafa silenciosa en cajeros automáticos

El “skimming” es una técnica que permite a los delincuentes capturar la información almacenada en la banda magnética de una tarjeta. Para lograrlo, instalan dispositivos falsos o alterados en los cajeros automáticos que actúan como lectores clandestinos.

Estos aparatos pueden colocarse en diferentes partes del cajero, por ejemplo:

En la ranura donde se introduce la tarjeta , simulando ser parte del mecanismo original.

Sobre el teclado , con un recubrimiento que registra las teclas presionadas.

En pequeñas cámaras ocultas, que graban el momento en que el usuario ingresa su clave PIN.

Una vez obtenidos estos datos, los estafadores copian la información en otra tarjeta o realizan operaciones ilegales desde cuentas bancarias asociadas.

En muchos casos, la víctima recién descubre el fraude días después, cuando revisa su cuenta bancaria y observa movimientos o extracciones que nunca realizó.

El detalle que recomiendan revisar antes de usar un cajero automático

Ante el aumento de este tipo de estafas, expertos en seguridad financiera recomiendan realizar una breve inspección visual del cajero automático antes de iniciar cualquier operación.

Aunque pueda parecer exagerado, un simple vistazo puede revelar anomalías que indiquen la presencia de un dispositivo fraudulento.

Los especialistas aconsejan prestar atención a:

La ranura para insertar la tarjeta : debe estar firme y sin piezas sueltas.

El teclado : no debe tener cubiertas extrañas o partes levantadas.

La pantalla y el entorno del cajero: verificar que no haya elementos sospechosos adheridos.

En algunos casos, los delincuentes colocan estructuras plásticas falsas que imitan perfectamente las piezas originales del cajero, por lo que si una parte parece floja o se mueve al tocarla, lo más recomendable es no usar esa terminal y avisar al banco.

Por qué recomiendan tapar el teclado al ingresar la clave

Otra recomendación frecuente de bancos y expertos en seguridad es cubrir el teclado con la mano al momento de ingresar el PIN.

Esta acción sencilla tiene una explicación clara: muchas estafas utilizan cámaras diminutas colocadas en la parte superior del cajero para grabar la secuencia de números que introduce el usuario.

Si los delincuentes logran capturar tanto los datos de la tarjeta como el PIN, pueden acceder con facilidad a la cuenta bancaria.

Por eso, bloquear visualmente el teclado mientras se ingresa la clave es una medida básica de protección que reduce significativamente el riesgo de fraude.

El peligro de aceptar ayuda de desconocidos

Otro de los consejos clave para evitar estafas en cajeros automáticos es no aceptar asistencia de personas desconocidas, incluso si aparentan tener buenas intenciones.

Los delincuentes suelen recurrir a técnicas de distracción, en las que uno de los integrantes del grupo se acerca a ofrecer ayuda mientras otro observa o manipula el cajero.

En algunos casos, incluso pueden intentar confundir al usuario con instrucciones falsas, con el objetivo de obtener la tarjeta o visualizar la clave.

Por ese motivo, los bancos recomiendan que si surge algún problema con la operación, lo mejor es cancelar la transacción y comunicarse directamente con la entidad bancaria.

El lugar donde se encuentra el cajero también influye

Además de revisar el estado de la máquina, los especialistas sugieren prestar atención al entorno donde está ubicado el cajero automático.

No todos los lugares ofrecen el mismo nivel de seguridad. En general, los cajeros situados dentro de sucursales bancarias o centros comerciales cuentan con cámaras y vigilancia, lo que reduce las probabilidades de manipulación por parte de delincuentes.

En cambio, las terminales ubicadas en zonas aisladas o poco iluminadas suelen ser más vulnerables, ya que permiten a los estafadores instalar dispositivos sin ser detectados.

Por este motivo, siempre que sea posible, se recomienda utilizar cajeros que se encuentren dentro de entidades bancarias o en lugares con circulación constante de personas.

Controlar los movimientos bancarios puede ayudar a detectar fraudes

Otra práctica fundamental para proteger las finanzas personales es revisar periódicamente los movimientos de la cuenta bancaria.

Gracias al avance del home banking y las aplicaciones móviles, hoy es posible controlar en tiempo real:

Extracciones de dinero

Compras con tarjeta

Transferencias realizadas

Pagos automáticos

Si aparece una operación desconocida o sospechosa, lo recomendable es comunicarse inmediatamente con el banco para bloquear la tarjeta y evitar nuevas transacciones.

Cuanto más rápido se detecta el fraude, mayores son las probabilidades de recuperar el dinero o impedir que el daño sea mayor.

Por qué este tipo de estafa sigue siendo tan efectivo

A pesar de las campañas de prevención y de las mejoras tecnológicas en los sistemas bancarios, el skimming continúa siendo una herramienta utilizada por organizaciones delictivas.

Esto ocurre por varias razones:

Los dispositivos utilizados son cada vez más pequeños y difíciles de detectar .

Muchos usuarios no revisan el cajero antes de usarlo .

La rutina diaria hace que las personas actúen con rapidez y sin prestar atención al entorno.

Además, los delincuentes suelen instalar los dispositivos durante la noche o en horarios de baja circulación, para retirarlos horas después y recolectar la información capturada.

Medidas simples que pueden evitar grandes pérdidas

Frente a este panorama, especialistas en seguridad financiera coinciden en que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar estafas.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Revisar el cajero automático antes de insertar la tarjeta .

Cubrir el teclado al ingresar la clave .

No aceptar ayuda de desconocidos .

Elegir cajeros ubicados en lugares seguros y con vigilancia .

Controlar periódicamente los movimientos de la cuenta bancaria.

Estas acciones, aunque simples, pueden marcar la diferencia entre una operación segura y un posible fraude.

Un cambio de hábitos para una nueva realidad bancaria

El crecimiento de las estafas vinculadas a cajeros automáticos demuestra que la seguridad financiera ya no depende solo de los bancos, sino también de las prácticas que adoptan los usuarios en su vida cotidiana.

Hoy, realizar una breve revisión del cajero antes de usarlo se volvió una rutina clave, similar a verificar que una puerta esté cerrada o que un vehículo tenga activada la alarma.

En un contexto donde los delincuentes perfeccionan constantemente sus métodos, mantenerse informado y actuar con precaución se convierte en una de las mejores formas de proteger el dinero y los datos personales.

Porque, aunque el proceso para retirar efectivo dure apenas unos segundos, tomarse un momento para observar el cajero puede evitar problemas que luego resulten mucho más difíciles de resolver.