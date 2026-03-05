El conmovedor posteo de la mujer que encontró al bebé abandonado: "No es amado"

También agradeció a quienes colaboraron con información y ofrecieron ayuda para el pequeño. “Hoy me di cuenta de que hay muchísima buena gente, con un corazón gigante, que puede querer a un bebé aun sin conocerlo. Gracias a todos los que preguntan, a los que compartieron y aportaron información, a la cantidad de personas que quieren adoptarlo y a los que quieren traerle donaciones para él”, indicó.

Sin embargo, para ella la jornada no terminó cuando el bebé fue trasladado al hospital. En el cierre de su publicación dejó una frase que refleja el impacto emocional que le dejó la situación: “Hoy me voy a dormir, me voy a permitir llorar y abrazar fuerte fuerte a mis hijas”.

Cómo fue el hallazgo del bebé

El dramático episodio ocurrió el martes cerca de las 11:20 en el barrio Rivadavia de Merlo, cuando una vecina que caminaba hacia su trabajo encontró una bolsa en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, y decidió acercarse al notar que se movía.

Al revisarla descubrió que dentro había un bebé recién nacido y pidió ayuda a otras mujeres de la zona. El pequeño estaba dentro de una bolsa plateada, “como una bolsa de ropa”, con el cordón umbilical aún sin cortar y manchas de sangre en el cuerpo. No tenía pañal, pero estaba vestido con un buzo con capucha y un pantalón de polar viejo.

“Lo primero que hicimos fue darle aire porque no sabíamos si estaba vivo”, contó Natalia, otra de las vecinas que participó del rescate, en diálogo con Mediodía Noticias. Luego otra mujer acercó una manta para arroparlo.

Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas trasladaron al bebé al Sanatorio San Juan Bautista, donde quedó internado fuera de peligro y bajo observación médica.

Tras el hallazgo, los vecinos entregaron grabaciones de cámaras de seguridad al Grupo Táctico Operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió identificar a la madre biológica.

Según la investigación, la mujer habría dado a luz en su casa y luego dejó al recién nacido en la vereda dentro de la bolsa. La causa fue caratulada como “abandono de persona” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón.