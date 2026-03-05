En vivo Radio La Red
Actualidad
Choque
Accidente
TRAGEDIA

Choques entre un micro y camiones dejó una víctima fatal: la madrugada trágica en la Ruta 9

Dos accidentes ocurridos con pocos kilómetros de distancia provocaron una madrugada caótica en la autopista Rosario–Buenos Aires. Obligaron a cortar totalmente el tránsito mientras bomberos y peritos trabajaban en el lugar.

La madrugada de este jueves se convirtió en un escenario de caos sobre la autopista Rosario–Buenos Aires (Ruta 9), donde dos accidentes ocurridos con pocos kilómetros de distancia provocaron la muerte de una persona, varios heridos y un corte total del tránsito durante varias horas.

Los siniestros ocurrieron a la altura de Baradero, entre los kilómetros 149 y 150, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires. En total al menos cuatro vehículos estuvieron involucrados en los choques, entre ellos camiones y un micro de larga distancia.

Las autoridades dispusieron un desvío hacia la Ruta 191 mientras bomberos, policías y peritos trabajaban en el lugar para remover los vehículos y reconstruir lo ocurrido.

El primer choque: un micro y un camión

El primer accidente ocurrió alrededor de las 2.50 de la madrugada, cuando un micro y un camión colisionaron violentamente sobre la traza principal.

Como consecuencia del impacto, una persona murió en el lugar, mientras que los equipos de rescate debieron trabajar durante casi dos horas para poder retirar a la víctima del vehículo.

Marcos Varela, bombero de San Pedro, explicó que el operativo fue complejo debido a la magnitud del choque. “Trabajamos aproximadamente dos horas para poder extraer a la víctima del vehículo”, señaló en diálogo con medios de comunicación mientras continuaban los peritajes en la zona.

Un segundo accidente a pocos kilómetros

Mientras el tránsito comenzaba a acumularse por el primer siniestro, se produjo un segundo choque a menos de dos kilómetros de distancia, en el kilómetro 149 de la misma autopista.

Según relataron los rescatistas, varios camiones comenzaron a disminuir la velocidad al acercarse al lugar del primer accidente y uno de ellos terminó impactando contra otro, lo que generó un nuevo siniestro.

En ese segundo choque una persona resultó herida y fue asistida por personal de emergencias hasta la llegada de una ambulancia.

Aunque el impacto fue importante, las consecuencias no fueron tan graves como en el primer accidente, donde se produjo la víctima fatal.

Tránsito colapsado durante horas

Debido a la gravedad de los incidentes, la autopista permaneció completamente cortada durante varias horas, lo que generó largas filas de vehículos detenidos en plena madrugada.

Muchos conductores debieron esperar sobre la ruta hasta que las autoridades habilitaran un desvío hacia la Ruta 191, mientras continuaban las tareas de peritaje y remoción de los vehículos involucrados.

La ruta sigue cortada al 100% hasta que se terminen de realizar todos los peritajes”, explicó el bombero Varela durante el operativo.

Las demoras superaron las dos horas para quienes viajaban hacia Buenos Aires, según informaron fuentes de tránsito.

Trabajos de peritaje y remoción

Durante la mañana, personal de Bomberos de San Pedro, Policía Vial y equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona para despejar la calzada.

Las tareas más complejas estuvieron relacionadas con la remoción de los camiones involucrados, algunos de los cuales quedaron detenidos sobre la banquina tras el impacto.

Los peritos también intentan determinar cómo se desencadenaron los choques, especialmente si el segundo accidente fue consecuencia directa de la congestión generada por el primero.

