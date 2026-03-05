Milei confirmó un bono para jubilados de $60.000: quiénes lo cobran

Con la actualización vigente, los valores de referencia son los siguientes:

Haber mínimo: $359.254,35

Bono máximo: $70.000

Ingreso total garantizado: $429.254,35

Ese último número es el que organiza todo el sistema.

El objetivo del refuerzo no es que todos los jubilados cobren exactamente $70.000, sino que ningún beneficiario alcanzado por el esquema quede por debajo de los $429.254,35 mensuales.

Por ese motivo, el monto del bono se ajusta automáticamente según el haber que tenga cada persona.

Por qué muchos jubilados cobrarán alrededor de $60.000

El sistema de cálculo que utiliza ANSES alcanza a un grupo muy específico de jubilados y pensionados: aquellos que cobran más que la jubilación mínima pero menos que el ingreso total garantizado.

En estos casos, el organismo no paga el bono completo de $70.000, sino únicamente la diferencia necesaria para que el ingreso final llegue al piso establecido.

Eso hace que aparezcan liquidaciones con montos intermedios.

ANSES_PUAM

Por ejemplo:

Si un jubilado cobra $369.254 , el bono será cercano a $60.000

Si cobra $379.254 , el refuerzo rondará los $50.000

Si el haber es aún más alto, el bono será menor

En todos los casos el resultado final será el mismo: alcanzar el ingreso mínimo garantizado de $429.254,35.

Por eso, cuando un jubilado ve en su recibo un bono de $60.000 o $50.000 no significa que se haya reducido el beneficio, sino que el sistema está aplicando el cálculo proporcional correspondiente.

Quiénes cobran los $70.000 completos

El bono máximo queda reservado para un grupo puntual de beneficiarios dentro del sistema previsional.

Reciben el refuerzo completo de $70.000:

Jubilados que perciben la jubilación mínima

Titulares de pensiones no contributivas equiparadas al haber mínimo

Beneficiarias de la pensión para madres de siete hijos

En todos estos casos, el ingreso final también se ubica en $429.254,35, que es el monto total que busca garantizar el esquema previsional.