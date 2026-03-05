En vivo Radio La Red
Previsional
Javier Milei
ANSES
Milei confirmó un bono para jubilados de $60.000: quiénes lo cobran

En marzo aparecerán recibos con bonos de $60.000 para jubilados. De qué se trata y a quienes le corresponde.

El bono previsional volvió a convertirse en uno de los elementos centrales de los haberes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En marzo, miles de jubilados y pensionados verán reflejado en sus recibos un refuerzo económico que, en muchos casos, será inferior a los $70.000 completos y rondará los $60.000 o incluso menos.

Lejos de tratarse de un recorte o de una reducción del beneficio, el motivo está en el mecanismo proporcional que aplica el organismo previsional para garantizar que todos los jubilados alcanzados por el esquema lleguen al mismo ingreso mínimo.

Esto significa que el bono funciona como un complemento automático que se ajusta según el haber mensual que cobra cada beneficiario. Por eso, algunos jubilados perciben el monto completo de $70.000, mientras que otros reciben cifras intermedias como $60.000, $50.000 o $40.000.

El número clave que define el bono de ANSES

Para entender por qué muchos jubilados cobrarán un bono cercano a los $60.000 es necesario mirar el esquema completo de ingresos que se aplica actualmente dentro del sistema previsional.

Con la actualización vigente, los valores de referencia son los siguientes:

  • Haber mínimo: $359.254,35

  • Bono máximo: $70.000

  • Ingreso total garantizado: $429.254,35

Ese último número es el que organiza todo el sistema.

El objetivo del refuerzo no es que todos los jubilados cobren exactamente $70.000, sino que ningún beneficiario alcanzado por el esquema quede por debajo de los $429.254,35 mensuales.

Por ese motivo, el monto del bono se ajusta automáticamente según el haber que tenga cada persona.

Por qué muchos jubilados cobrarán alrededor de $60.000

El sistema de cálculo que utiliza ANSES alcanza a un grupo muy específico de jubilados y pensionados: aquellos que cobran más que la jubilación mínima pero menos que el ingreso total garantizado.

En estos casos, el organismo no paga el bono completo de $70.000, sino únicamente la diferencia necesaria para que el ingreso final llegue al piso establecido.

Eso hace que aparezcan liquidaciones con montos intermedios.

ANSES_PUAM

Por ejemplo:

  • Si un jubilado cobra $369.254, el bono será cercano a $60.000

  • Si cobra $379.254, el refuerzo rondará los $50.000

  • Si el haber es aún más alto, el bono será menor

En todos los casos el resultado final será el mismo: alcanzar el ingreso mínimo garantizado de $429.254,35.

Por eso, cuando un jubilado ve en su recibo un bono de $60.000 o $50.000 no significa que se haya reducido el beneficio, sino que el sistema está aplicando el cálculo proporcional correspondiente.

Quiénes cobran los $70.000 completos

El bono máximo queda reservado para un grupo puntual de beneficiarios dentro del sistema previsional.

Reciben el refuerzo completo de $70.000:

  • Jubilados que perciben la jubilación mínima

  • Titulares de pensiones no contributivas equiparadas al haber mínimo

  • Beneficiarias de la pensión para madres de siete hijos

En todos estos casos, el ingreso final también se ubica en $429.254,35, que es el monto total que busca garantizar el esquema previsional.

