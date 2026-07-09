Escándalo en dos prestigiosos colegios de la UBA: manipulaban imágenes de sus compañeras con IA y las vendían

Cómo descubrieron las alumnas el material

El caso comenzó a salir a la luz cuando alumnas de segundo año del Carlos Pellegrini, de alrededor de 14 años, encontraron un Drive compartido donde aparecían sus nombres junto a imágenes alteradas digitalmente y el precio al que eran vendidas.

Parte del material había sido generado con herramientas de inteligencia artificial capaces de simular desnudos hiperrealistas. En otros casos, se utilizaban fotografías obtenidas de perfiles personales en redes sociales que luego eran editadas para sexualizar a las estudiantes.

Las imágenes circulaban principalmente a través de grupos privados de WhatsApp, donde además existían compradores y vendedores del contenido. Según trascendió, los paquetes de fotografías llegaban a ofrecerse por $1.000.

También habría alumnos del Nacional Buenos Aires involucrados

Colegio Nacional de Buenos Aires (Foto: archivo). Télam

La investigación interna determinó que la red no se limitaba únicamente al Carlos Pellegrini. De acuerdo con la información reunida hasta el momento, estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires también habrían participado tanto en la difusión como en la compra del material.

Aunque inicialmente trascendió que podrían existir alrededor de 50 alumnos involucrados, las autoridades aclararon que todavía continúan analizando responsabilidades individuales y preservando la identidad de todos los menores.

La reacción de las víctimas

Cuando regresaron a clases, las alumnas afectadas se negaron a compartir el aula con los estudiantes señalados. Durante los primeros días se realizaron ruidazos, sentadas y protestas dentro del establecimiento para exigir respuestas institucionales y mayor protección.

La tensión llegó a tal punto que algunos de los adolescentes apuntados debieron permanecer varias horas dentro de la escuela porque un grupo de estudiantes los esperaba en la puerta para increparlos.

En medio del conflicto apareció además una amenaza escrita sobre uno de los pupitres. "Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas", decía el mensaje, que profundizó el temor entre las alumnas.

Las víctimas reclaman que los responsables sean separados de los cursos e incluso expulsados.

La intervención de la Justicia

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas comenzó a reunir información sobre el caso. Fuentes judiciales recordaron que no es la primera investigación relacionada con imágenes generadas mediante inteligencia artificial, aunque remarcaron que, al tratarse de menores de edad, el abordaje incluye la participación del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Asesoría Tutelar y las autoridades educativas.

El objetivo principal es proteger a las víctimas, preservar la prueba digital y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Qué dijeron las autoridades del Carlos Pellegrini

La rectora Ana Barral confirmó que la escuela activó inmediatamente los protocolos previstos para situaciones de violencia de género y violencia digital. Explicó que durante los últimos días se realizaron entrevistas con estudiantes y familias, además de poner toda la información obtenida a disposición de los organismos competentes.

También confirmó que algunos estudiantes fueron suspendidos preventivamente, mientras continúa la investigación. "Cuando contemos con toda la información, la escuela adoptará las medidas que correspondan", sostuvo.

Barral recordó además que desde hace años la institución desarrolla talleres sobre ciberbullying, ciudadanía digital, violencia de género, masculinidades y uso responsable de redes sociales, aunque reconoció la gravedad del episodio.

El comunicado del Nacional Buenos Aires

Desde el Colegio Nacional de Buenos Aires también emitieron un comunicado en el que informaron la apertura de canales de escucha y acompañamiento para estudiantes y familias.

La institución aseguró que cualquier conducta de estas características resulta incompatible con los valores del colegio y confirmó que se aplicarán las medidas contempladas en el reglamento de convivencia una vez concluida la investigación.

La preocupación por el uso de la inteligencia artificial

El caso volvió a poner sobre la mesa el crecimiento de una modalidad de violencia digital que especialistas denominan "deepfakes sexuales", es decir, imágenes íntimas falsas creadas mediante inteligencia artificial utilizando fotografías reales de las víctimas.

Organismos internacionales como UNESCO, UNICEF y distintos expertos en ciberseguridad vienen advirtiendo sobre el incremento de este tipo de prácticas, especialmente entre adolescentes, y reclaman herramientas legales y educativas para prevenirlas.