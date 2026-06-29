El mes de Julio llega con aumentos en transporte, servicios, colegios, alquileres y otros rubros

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $788,28 a $820,60 .

. Recorrido de 3 a 6 km: $911,81.

Recorrido de 6 a 12 km: $982,05 .

. Recorrido de 12 a 27 km: $1052,35.

Subte

El subte porteño también incrementará su tarifa un 4,1%. El viaje pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada. Quienes no tengan la tarjeta nominalizada abonarán $2.541 por viaje. La tarifa social será de $567 y la estudiantil, de $226.

Trenes

En tanto, los trenes del AMBA iniciarán un esquema de aumentos escalonados dispuesto por la Secretaría de Transporte. En julio la suba será del 8,6%, por lo que el boleto mínimo ascenderá a $380,10. El cronograma prevé nuevos incrementos en agosto y septiembre.

Peajes

Las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también ajustarán sus tarifas un 4,1%.

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1922,14 (y $3075,84 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4613,65 (y $6538,29 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7304,71 (y $10.764,81 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1153,49 (y $1383,87 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1922,14 (y $2718,21 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3469,02 (y $4997,99 en hora pico).

Alberti

Motos: $1153,49 (y $1537,55 en hora pico).

(y en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1461,10 (y $1845,70 en hora pico).

Medicina prepaga

Las principales empresas de medicina prepaga informaron nuevos incrementos para julio. Swiss Medical, OSDE, Medifé, Sancor Salud y Avalian aplicarán una suba del 2,1%, mientras que otras compañías, como Omint, aumentarán hasta un 2,9%, dependiendo del plan contratado.

Alquileres

Los contratos de alquiler también tendrán actualizaciones durante julio, aunque el porcentaje dependerá del índice y del período de ajuste establecido en cada contrato.

Los alquileres que se actualicen anualmente mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL) registrarán un incremento del 31,54%.

En los contratos con actualización semestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC), la suba será del 16,7%, mientras que los ajustes trimestrales alcanzarán el 8,1%.

Luz, gas y agua

Las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un aumento promedio del 1,5% en las facturas de electricidad correspondientes al consumo de junio.

En el caso del gas, las boletas de Metrogas y Naturgy Ban reflejarán un incremento promedio del 2,81% a nivel nacional. El nuevo cuadro tarifario aún debe ser oficializado.

Por su parte, AySA confirmó una actualización del 3% en las tarifas de agua y cloacas para los usuarios del AMBA.

Colegios privados

En la Ciudad de Buenos Aires el ajuste previsto es del 5%, mientras que en la provincia de Buenos Aires será del 3,5%, en línea con las actualizaciones salariales acordadas para el sector. Aunque los nuevos valores todavía no fueron oficializados, se prevé que entren en vigencia durante julio.

Internet, cable y telefonía

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de julio, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 2,5%, según el servicio y la operadora.