Se filtraron los detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra: "Él la dejó, ella está..."

Más adelante, la panelista también se refirió a un reciente viaje que la artista realizó a Europa para encontrarse con su pareja. "Fue a visitarlo a Madrid y la dejó. No hay tercero en discordia. Quiere divertirse y, digámoslo... sacarle punta", expresó, descartando así la existencia de otra persona involucrada en la separación.

En otra de sus publicaciones, la conductora contó cuál habría sido el destino elegido por La Joaqui luego del quiebre sentimental. "Ella, post separación, se fue a Costa Rica, donde vive su madre, a festejar el cumpleaños de su hija", detalló.

Por último, Yanina Latorre sostuvo que, más allá del comunicado compartido por ambos artistas para transmitir una imagen de cordialidad, la situación privada sería muy distinta. "Ella está muy dolida, y él ahora está desacatadísimo. Acaban de subir ambos un comunicado, pero privadamente están a los tiros", aseguró.

De esta manera, las versiones difundidas por la conductora aportan una nueva mirada sobre los motivos que habrían derivado en el final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra, una de las parejas más populares de la escena musical argentina en los últimos años.

Qué dice el comunicado de La Joaqui y Luck Ra que confirma su separación luego de semanas de especulaciones

Antes de que continuaran creciendo las versiones sobre una posible crisis, La Joaqui confirmó este miércoles el final de su relación con Luck Ra, luego de dos años de noviazgo. La noticia llegó días después de que en LAM (América TV) se instalara el tema y despertara todo tipo de especulaciones sobre el presente de la pareja.

La artista eligió su cuenta de Instagram para hacer pública la separación mediante un comunicado, que poco después fue replicado por quien ya es su expareja. En el mensaje, ambos decidieron explicar los motivos de la decisión y poner fin a las distintas versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.

"Queremos comunicar antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin", expresaron al comienzo del texto difundido en sus redes sociales.

Más adelante, remarcaron que se trató de una determinación tomada de común acuerdo y desde el respeto mutuo. "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él", señalaron para despejar cualquier duda sobre el vínculo que mantenían.

En ese sentido, La Joaqui profundizó sobre las razones que derivaron en la ruptura y aclaró que no estuvieron relacionadas con una falta de amor entre ambos. "No tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él. Más bien tiene que ver con deseos de futuro y etapas distintas", explicó la cantante al referirse a la decisión que pusieron en común.

El comunicado también dejó en evidencia que el vínculo terminó en buenos términos y con un profundo agradecimiento por el tiempo compartido. "Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor con el que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa", manifestaron, resaltando que conservarán los momentos vividos durante la relación.

Por último, La Joaqui y Luck Ra aprovecharon el mismo mensaje para hacer un pedido especial tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación. "Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales", escribieron.

El texto concluyó con una solicitud para poder atravesar este momento con tranquilidad. "También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre", finalizaron.