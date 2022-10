Baby Etchecopar al kirchnerismo: "No asusten más a la población"

"Reflotaron el tema del atentado a Cristina. Los vamos a seguir investigando hasta que vayan en cana". "Reflotaron el tema del atentado a Cristina. Los vamos a seguir investigando hasta que vayan en cana".

"Es fácil, digo Cristina. Cristina no tiene nada que ver acá. No mientan más, nadie les cree nada. No asusten más a la creación, son corruptos".

"Lo de Tahilade es campaña horrible. Este chico sabemos que es servicio y es capaz de ensuciar a la madre si es posible".

"Será menester de la Justicia investigarlo. Por el único que puedo poner las manos en el fuego a Luis Gasullo".

