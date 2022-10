Baby Etchecopar explicó quiénes son los "sin futuro" del país: "Trabajan en estado de esclavitud"

“Se detuvieron a ver las paradas de los bondis en Saavedra, en Moreno, gente que viene de tres colectivos viajando por sesenta lucas, la señora con los hijos cansada”. “Se detuvieron a ver las paradas de los bondis en Saavedra, en Moreno, gente que viene de tres colectivos viajando por sesenta lucas, la señora con los hijos cansada”.

"Viajan como ganado, tienen la tristeza del sin futuro, se conforman con lo que le dan. En ninguna escuela, ni ningún político, les enseña que de eso se puede salir pensando".

"Con un sinvergüenza como Baradel qué futuro pueden tener los chicos que no saben ni leer ni escribir, Máximo Kirchner se hace el estadista y el pueblo está cagado de hambre. Moyano hablando que va a parar el país y el pueblo no tiene futuro".

"¿Qué diferencia hay entre los sin futuro y los esclavos? La cadena. Mucha gente que trabaja está en estado de esclavitud y con miedo a perderlo porque sino no consigue nada".

"Gente que se camina cuarenta cuadras para no tomar dos colectivos. A esa gente no la miramos, usted que tiene servicio doméstico y la maltrata, usted nueva rica de la política, mujer del estafador, sinvergüenza, colagenada, cara dura, a todos ustedes que hablan en la tele, se hacen que van a gobernar por los pobres".

"Bancamos a esa clase alta, la oligarquía de los chorros, de los Puerto Madero brothers, que la pagamos nosotros con nuestros impuestos y tienen a nuestra gente sin futuro".

"Cuando escucho a la señora de De Vido al lado de Boudou, haciéndose la canchera y hablando, sin saber quién es el mamotreto que tiene en la casa. Los que están ene el Gobierno son mersa, son grasas, son ricos con guita afanada. No tienen educación, no tienen modales. Yo vengo de una escuela del Estado, con padres que me enseñaron cómo usar la servilleta".

"Por más carteras de Louis Vitton siempre van a ser patas sucias y ordinarios. Este es el gran gusto que me doy porque ustedes saben que son rústicos y mersas. Cuando ustedes vayan presos, esa gente va a salir".

Mirá el editorial de Baby Etchecopar