Baby Etchecopar parafraseó a Gran Hermano: "Cristina y Alberto están nominados"

"No hay más peronismo, ya se destruyó con Menem. Cuando murió Perón, murió el peronismo y quedó el oportunismo. Usan el sello peronista para tratar de llevarse los pedazos que quedan de la Argentina".

"Es muy peligroso este momento porque se ven perdedores, y ven las rejas de la cárcel a unos metros, todos, intendentes, gobernadores. Saben que se les viene la noche y esperan que el gane sea un cagón".

"Por esos milagros de la Argentina sin justicia y sin democracia, un sinvergüenza como Pablo Moyano te puede parar el país y te extorsiona. Un oportunista como Máximo Kirchner que puede subir a un palco solo por apellido".

"Están preparando un gran golpe para el final, para demostrar en la calle, porque saben que las urnas van a estar vacías. Porque se las van a reventar de votos de la oposición".

"¿Qué va a pasar si la oposición gana? Inmediatamente tiene que meter preso a Moyano, y a los jueces que hicieron la vista gorda. Hay que limpiar a la Argentina de corruptos y los tenemos bien elegidos festejando en cuatro escenarios el Día de la Lealtad".

"Sindicalistas que se van el Audi A6 nos cagan en la cara, nos amenazan, nos reducen a la mínima expresión del ser humano, porque ellos son el poder. Pero el poder se termina en democracia, y faltan doce meses".

"De golpe nos aparece un presidente que nos guita y nos caga a pedos, como si fuera simpático. Un hombre que no hizo nada, no existió en el poder y no hizo más que cagadas. Es como esos exámenes de marzo que tenés seis materias y querés darlas todas juntas a ver si pasas de año".

"Pablo Moyano, Roberto Baradel, Cristina, Alberto, están todos como en un Gran Hermano horrendo y morboso que juegan con la Argentina a ver quién se va y quién se queda. El presidente sale hacer stand up y se pone nervioso. Como en un Gran Hermano, Cristina y Alberto están nominados".

