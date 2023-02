Baby Etchecopar cuestionó las políticas de género: "Hay un retroceso"

"Lo que dijo Pichetto fue una boludez, porque la que está en el Ministerio de las mujeres es una señora lesbiana. Si no hubiera esa cantidad de femicidios, si le diera un botón antipánico a las mujeres que funcionaran. Pero no sirven para nada". "Lo que dijo Pichetto fue una boludez, porque la que está en el Ministerio de las mujeres es una señora lesbiana. Si no hubiera esa cantidad de femicidios, si le diera un botón antipánico a las mujeres que funcionaran. Pero no sirven para nada".

"Hay un retroceso. Nos metemos en la cama de Fede Bal. Estamos locos, volvimos a discutir la sexualidad. ¿Estamos todos tan locos? Además eso que soportamos los hombres durante tantos años, que somos todos violadores" "Hay un retroceso. Nos metemos en la cama de Fede Bal. Estamos locos, volvimos a discutir la sexualidad. ¿Estamos todos tan locos? Además eso que soportamos los hombres durante tantos años, que somos todos violadores"

"Es el mismo Inadi donde estaba Donda dijo apenas asumió que a Baby había que silenciarlo de los medios". "Es el mismo Inadi donde estaba Donda dijo apenas asumió que a Baby había que silenciarlo de los medios".

"En mi época el que quería ser nena, tenía vocación y era nena, no lo mandaba al colegio a hacerse nena".

"A Cacho Castaña lo mataron de vergüenza. Dijo una frase muy fea y salió a pedir disculpas". "En mi época el que quería ser nena, tenía vocación y era nena, no lo mandaba al colegio a hacerse nena".

El editorial de Baby Etchecopar en A24